Cesar 2024: The Animal Kingdom e Anatomia di una caduta guidano le nomination

The Animal Kingdom di Thomas Cailley ha conquistato 12 candidature ai premi Cesar, seguito dalla rivelazione Anatomia di una caduta, fermo a 11 candidature.

Il dramma soprannaturale di Thomas Cailley The Animal Kingdom e il film vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2023 Anatomia di una caduta, di Justine Triet, guidano le candidature ai Cesar 2024, gli Oscar della cinematografia francese sono in testa alla corsa ai 49esimi Cesar Awards con 12 e 11 nomination, rispettivamente. The Animal Kingdom svetta con 12 candidature, mentre Anatomia di una caduta, che ha appena ottenuto ben cinque nomination all'Oscar, segue con 11 candidature.

Anatomia di una caduta: Swann Arlaud e Sandra Hüller

Come scrive Variety, The Animal Kingdom è un'opera ambiziosa che segna un allontanamento dalla tradizione cinematografica francese di realismo sociale. È sia una distopia piena di creature che un dramma padre/figlio (interpretati da Romain Duris e Paul Kircher, entrambi nominati ai Cesar Awards), che gioca sulle preoccupazioni contemporanee sul futuro dell'umanità. È prodotto da Pierre Guyard presso Nord Ouest Films e coprodotto da Artemis.

Anatomia di una caduta vede protagonista l'attrice tedesca Sandra Huller, nominata ai premi Cesar, Oscar e BAFTA, nei panni di una scrittrice che viene processata in seguito alla misteriosa morte di suo marito nel loro chalet di montagna. Il film di Triet, già vincitore di due Golden Globe, è prodotto da Marie-Ange Luciani presso Les Films de Pierre e David Thion presso Les Films Pelleas.

Gli altri grandi contendenti ai Cesar di questa edizione sono All Your Faces di Jeanne Herry, prodotto da Chi-Fou-Mi di Hugo Selignac, e The Goldman Case di Cédric Khan, film di apertura della Quinzaine des réalisateurs di Cannes, prodotto da Benjamin Elalouf presso Moonshaker Films.

Come annunciato in precedenza, il regista di Oppenheimer Christopher Nolan e Agnès Jaoui, amata attrice, sceneggiatrice e regista francese, riceveranno i Cesar Awards onorari nel corso della cerimonia di consegna dei Cesar 2024 che si terrà presso l'Olympia Concert Hall di Parigi il 23 febbraio.