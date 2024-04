The Animal Kingdom: trailer per il film I Wonder Pictures con le musiche di Andrea Laszlo De Simone

I Wonder Pictures ha diffuso il trailer italiano di The Animal Kingdom, film di Thomas Cailley, le cui musiche composte dal nostro Andrea Laszlo De Simone si sono aggiudicate il Premio César all'ultima edizione della manifestazione.

La pellicola, che vanta nel cast la presenza di Paul Kircher, Romain Duris e della Adèle Exarchopoulos de La vita di Adele, arriverà nelle sale italiane il 13 giugno prossimo, dopo essere stato presentato all'edizione dello scorso anno del Festival di Cannes.

La trama di The Animal Kingdom

La storia si svolge in un futuro non troppo lontano, quando una misteriosa malattia ha causato strane mutazioni nel corpo umano. Senza alcun preavviso, le persone infette iniziano a trasformarsi in animali e a diventare bestie feroci. Ogni persona si trasforma in un animale diverso e, senza alcuna indicazione chiara sulle cause delle mutazioni, si diffonde il timore che i propri cari possano diventare bestie.

Inoltre, poiché il numero di casi è cresciuto in modo esponenziale, i funzionari governativi si sono affrettati a trovare soluzioni per contenere la malattia e prendersi cura degli infetti. In Francia, ad esempio, sono stati eretti enormi complessi di cemento per ingabbiare le Creature mentre i medici cercano una cura.

Cesar 2024: The Animal Kingdom e Anatomia di una caduta guidano le nomination

