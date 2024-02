César 2024: Anatomia di una caduta domina la serata dei premi francesi

Anatomia di una caduta ha dominato i César 2024 ottenendo anche i premi come Miglior Film e Miglior Regia, riconoscimenti prestigiosi anche a The Animal Kingdom.

Anatomia di una caduta ha dominato l'edizione 2024 dei premi César assegnati in Francia e la regista Justine Triet è diventata inoltre la seconda donna a conquistare il premio come

Miglior Regista nelle 49 edizioni dell'importante riconoscimento. Prima di lei solo Tonie Marshall, con Sciampiste & co, aveva conquistato quella categoria.

I riconoscimenti assegnati

Durante la serata di premiazione dei César il film Anatomia di una caduta ha conquistato anche i riconoscimenti come Miglior Attrice Protagonista grazie all'interpretazione di Sandra Hüller, Miglior Sceneggiatura Originale che ha premiato il lavoro compiuto da Justine Triet e Arthur Harari, Miglior Montaggio conquistato da Laurent Sénéchal, e Miglior Attore Non Protagonista per Swann Arlaud.

Anatomia di una caduta, Justine Triet: "La donna è il contrario di un tweet!"

The Animal Kingdom di Thomas Cailley, che aveva ottenuto 12 nomination, ha invece vinto le categorie come Miglior Sonoro, Migliori Effetti Speciali, Miglior Musica, Migliori Costumi e Migliore Fotografia.

Christopher Nolan e Agnès Jaoui hanno invece conquistato il premio César onorario.

Durante la serata c'è stato spazio anche per un intervento dell'attrice e regista Judith Godrèche che aveva accusato pubblicamente di molestie sessuali i registi Benoit Jacquot e Jacques Doillon.

Anatomia di una caduta: un'immagine del film

Tutti i premi della serata

Miglior Film

Anatomia di una caduta di Justine Triet

Miglior Regista

Justine Triet per Anatomia di una caduta

Miglior Attore

Arieh Worthalter, The Goldman Case

Miglior Attrice

Sandra Huller, Anatomia di una caduta

Miglior Attrice Non Protagonista

Adèle Exarchopoulos, All Your Faces

Miglior Attore Non Protagonista

Swann Arlaud, Anatomia di una caduta

Rivelazione femminile

Ella Rumpf, Marguerite's Theorem

Rivelazione Maschile

Raphaël Quenard, Junkyard Dog

Miglior Sceneggiatore Originale

Justin Triest, Arthur Harari per Anatomia di una caduta

Miglior Sceneggiatura non originaloe

Valérie Donzelli, Audrey Diwan, Just the Two Of Us

Miglior Fotografia

David Cailley per The Animal Kingdom

Migliori Costumi

Ariane Daurat, The Animal Kingdom

Migliori Scenografie

Stéphane Taillasson, I Tre Moschiettieri (Parte 1 & 2)

Miglior Sonoro

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta, The Animal Kingdom

Miglior Opera Prima

Junkyard Dog di Jean-Baptiste Durand

Miglior Film Animato

Chicken For Linda! di Chiara Malta & Sébastien Laudenbach

Migliori Effetti Visivi

Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret, The Animal Kingdom

Miglior Musica Originale

Andreas Laszlo de Simone, The Animal Kingdom

Miglior Montaggio

Laurent Sénéchal, Anatomia di una caduta

Miglior Documentario

Four Daughters di Kaouther Ben Hania

Miglior Film Straniero

The Nature of Love, Monia Chokri