Il 2024 di I Wonder Pictures si dedica al grande cinema d'autore, da La zona di interesse a Hors-Saison

Se il 2023 è stato l'anno di Everything Everywhere All at Once, anche per la sua offerta del 2024 I Wonder Pictures attinge al grande cinema d'autore, pescando dai più importanti festival internazionali per costruire un listino ricco di titoli di qualità e sicuro interesse per il pubblico cinefilo (e non solo). Ce n'è per tutti i gusti, muovendosi tra le proposte di Cannes, Berlino e Venezia, con titoli di qualità che abbiamo già certificato nel corso dell'anno che si sta chiudendo con le nostre recensioni. Un cammino di grande qualità che parte nell'immediato, da Un anno difficile che sarà in sala già ora, dal 30 novembre, e segna il cammino per quello che vedremo dopo Capodanno.

La zona di interesse e il giorno della memoria

The Zone of Interest: la prima foto del film

Si parte dal 22 febbraio con La zona d'interesse, tra i migliori film stranieri di questa annata. È stato infatti uno dei titoli che più abbiamo apprezzato e amato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, nonché vincitore del Gran Premio della Giuria, e siamo sicuri che si potrà ritagliare uno spazio anche in quell'attenzione del pubblico nostrano così difficile da raggiungere. Il film di Jonathan Glazer (ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione de La zona d'interesse) è sorprendente per come riesce a parlare di Olocausto in modo originale e lucido, doloroso e travolgente.

Gli altri titoli di Cannes

Robot Dreams: un frame del film

Non è però l'unico titolo che viene dal Festival di Cannes, perché troviamo in listino anche quel piccolo gioiello animato che è Robot Dreams, ingiustamente marcato al festival francese come Kid Screening laddove si tratta di un'animazione che sa comunicare con efficacia anche, e forse soprattutto, a un pubblico più maturo. Altri titoli che vengono dalla Croisette sono The Animal Kingdom, che si era fatto notare nella sezione Un Certain Regard, e The Sweet East, che aveva brillato in una sezione parallela prestigiosa come la Quinzaine des Cinéastes.

Una corposa rappresentanza veneziana

Hors-Saison: una scena del film

Dal Festival di Cannes alla Mostra di Venezia, che I Wonder ha tenuto in grande considerazione per le sue acquisizioni di quest'anno, scegliendo titoli peculiari ma di sicuro interesse. Pensiamo per esempio a Hors-Saison di Brizé (eccovi la nostra recensione), apprezzato negli ultimi giorni della kermesse italiana, o a The Beast o ancora a El Paraíso, fino ad arrivare a Making of... di Cedric Kahn e Woman of..., che ha saputo affrontare con la giusta misura e profondità un tema attuale e delicato come la transizione di genere, come detto nella nostra recensione da Venezia.

Da Roma a Berlino nel segno della qualità

Berlino 2023: Nicolas Philibert, Orso d'oro per Sur l’Adamant

L'attenzione per i grandi eventi internazionali si conferma anche nel resto del listino, in cui figurano anche titoli che sono passati, e in alcuni casi si sono imposti anche in ambito premi, in festival come Berlino o Roma. Pensiamo per esempio all'Orso d'oro di Berlino 73, l'interessante documentario On the Adamant, o la commedia nera La morte è un problema dei vivi, che si è fatto notare a Roma, senza considerare l'animazione premiata ad Annecy, e ora a Torino, di Linda e il pollo e Non riattaccare di Manfredi Lucibello.

Ecco il listino completo delle uscite I Wonder Pictures per il 2024 (e questo finale di 2023):