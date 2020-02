César 2020: I Miserabili è il Miglior Film, Roman Polanski conquista il premio alla Regia

I César 2020 sono stati consegnati, tra qualche polemica e critica, e a vincere l'ambito premio come Miglior Film è stato I Miserabili di Ladj Ly, mentre Roman Polanski ha conquistato il premio come Miglior Regista.

I premi cinematografici più importanti in Francia hanno dovuto fare i conti con un'atmosfera piuttosto tesa, anche a causa delle nomination assegnati al film L'ufficiale e la spia per le accuse rivolte a Polanski. I miserabili, oltre a conquistare il riconoscimento più ambito, ha inoltre portato a casa quello nella categoria Miglior Attore Esordiente, assegnato ad Alexis Manenti, il César assegnato dal pubblico e quello come Miglior Montaggio, conquistato da Flora Volpelière.

L'Academie ha invece assegnato a Roman Polanski la statuetta come Miglior Regista e quella nella categoria dedicata alle Sceneggiature non originali, oltre a celebrare il lavoro compiuto da Pascaline Chavanne che ha realizzato i costumi del film.

Il regista, il produttore Alain Goldman e il protagonista Jean Dujardin non hanno voluto partecipare alla cerimonia per timore di attacchi a Polanski e in segno di protesta nei confronti del "linguaggio inappropriato e violento" utilizzato per attaccare il filmmaker.

Tra gli altri premiati ci sono Anaïs Demoustier, vincitrice come Miglior Attrice grazie ad Alice e il Sindaco e Roschdy Zem, miglior attore grazie al film Oh Mercy! di Arnaud Desplechin.

Tra i vincitori della serata anche La belle époque, che ha conquistato numerosi premi.

Ecco la lista dei vincitori:

Miglior Film - I Miserabili

Miglior Regista - Roman Polanski, L'ufficiale e la spia

Miglior Attrice - Anaîs Demoustier, Alice e il Sindaco

Miglior Attore - Roschdy Zem, Oh Mercy!

Miglior Film Straniero - Parasite, Bong Joon-Ho

Miglior Documentario - M, Yolande Zauberman

Miglior Opera Prima - Papicha, Mounia Meddour

Miglior Sceneggiatura Originale - La Belle Époque, Nicolas Bedos

Miglior Sceneggiatura Non Originale - L'ufficiale e la spia, Roman Polanski, Robert Harris

Miglior Attrice Non Protagonista - Fanny Ardant, La Belle Époque

Miglior Attore Non Protagonista - Swann Arlaud, Grazie a Dio Miglior Attrice Emergente - Lyna Khoudri, Papicha

Miglior Attore Emergente - Alexis Manenti, I Miserabili

Miglior Film Animato - Dov'è il mio corpo?, Jérémy Clapin

Miglior Montaggio - Flora Volpelière, I Miserabili

Miglior Fotografia - Claire Mathon, Ritratto della Giovane in fiamme

Migliori Costumi - Pascaline Chavanne, L'ufficiale e la spia

Migliori Sceneografie - Stéphane Rosenbaum, La Belle Époque

Miglior Colonna Sonora Originale - Dan Levy, Dov'è il mio corpo?

Miglior Sonoro - Nicolas Cantin, Thomas Desjonquères, Raphaël Mouterde, Olivier Goinard, Randy Thom, Le chant du loup