C'era una volta in America: la storia del capolavoro di Sergio Leone diventa un film

La storia di C'era una volta in America diventa un film. La tumultuosa lavorazione del capolavoro di Sergio Leone verrà raccontata in un ambizioso lungometraggio prodotto da Leone Film Group che svelerà i retroscena della complessa realizzazione di uno dei film più rappresentativi della storia del cinema e l'ossessione del suo autore, che ha impiegato oltre un decennio per portare a termine la celebre pellicola.

"È fondamentalmente la storia di un uomo che insegue un sogno per tutta la vita", ha dichiarato a Variety Raffaella Leone, figlia di Sergio Leone. "O, per lo meno, di un uomo che ha impiegato 15 anni per realizzare un film e non ha fatto altro finché non ci è riuscito. Ed è raccontata con l'ironia tipica di mio padre".

Sergio Leone e Robert De Niro sul set di C'era una volta in America ©Angelo Novi /Cineteca di Bologna

Primi dettagli sulla storia delle origini di C'era una volta in America

L'epico gangster movie, che abbraccia 40 anni di vita di del criminale David "Noodles" Aaronson e dei suoi compari narrando il loro passaggio dai quartieri bassi di Manhattan all'ambiente della malavita organizzata nella New York del proibizionismo e del post-proibizionismo, è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 1984.

A dirigere la storia delle origini del progetto saranno i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, che hanno firmato la serie Prime Video The Bad Guy, interpretata da Luigi Lo Cascio. I due stanno scrivendo il film insieme alla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi.

Elizabeth McGovern e Robert De Niro in una scena di C'era una volta in America

Come scrive Variety, "il film si snoderà attraverso diverse epoche, con flashback sull'infanzia di Sergio Leone. Sarà ambientato a Roma, New York, Los Angeles, Parigi e Cannes, città dove Leone incontrò per la prima volta Arnon Milchan, produttore di C'era una volta in America, e dove il kolossal fu presentato in anteprima ricevendo recensioni contrastanti".

A produrre il film sarà Raffaella Leone, co-CEO di Leone Film Group, insieme a Leonardo Maria Del Vecchio, responsabile della strategia di EssilorLuxottica e presidente di Ray-Ban. Del Vecchio, che detiene una quota del 19% nel gruppo Leone, sarà presente a Cannes come parte della delegazione di Paper Tiger, pellicola diretta da James Gray che verrà presentata in concorso nei prossimi giorni.