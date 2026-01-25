C'era una volta in America in 4K UHD: il capolavoro di Sergio Leone come non l'avete mai visto prima

Grazie a Eagle e alla collana 4Kult, il cult di Sergio Leone è arrivato finalmente in 4K UHD, sia con la versione cinematografica che quella estesa. E c'è il doppiaggio originale.

Pochi film erano così attesi all'approdo in 4K UHD come C'era una volta in America, capolavoro assoluto di Sergio Leone, vero e proprio cult per valanghe di cinefili. Il film reso indimenticabile anche da un Robert De Niro al top e dalle eccezionali musiche di Ennio Morricone, finora era uscito con varie edizioni blu-ray, un ginepraio tra versioni cinematografiche, versioni estese, doppiaggi originali o discussi ridoppiaggi, qualità altalenante e via dicendo. Serviva quindi finalmente l'upgrade al 4K UHD e un'edizione che tirasse le fila, cosa che è puntualmente avvenuta grazie a Eagle Pictures, che ha inserito il film nella sua collana 4Kult.

Elizabeth McGovern in una scena di C'era una volta in America

Anzi, per l'occasione C'era una volta in America è uscito in due edizioni straordinarie, entrambe contenenti le due versioni del film, estesa e cinematografica: quella 4Kult con 3 dischi e una card da collezione (che noi abbiamo potuto ammirare grazie a Eagle e che descriviamo in questo articolo), e la 4Kult Prestige, straordinario cofanetto numerato a tiratura limitata con 6 dischi, la locandina, 4 card e il documentario Sergio Leone - L'uomo che inventò l'America. Insomma, l'uscita ideale per rituffarsi nelle atmosfere oniriche di un film indimenticabile.

Il top: doppiaggio storico e versione estesa e cinematografica

L'edizione 4K UHD di C'era una volta in America

Al di là dell'upgrade tecnico sul video che in ogni caso rappresenta la grande novità di queste edizioni, va sottolineato che queste uscite soddisfano anche due importanti esigenze in particolare: in primis quella di avere a disposizione in 4K UHD sia la versione cinematografica del film che quella estesa, con il recupero di oltre venti minuti in più frutto di sei sequenze inedite che sono state reintegrate dando un senso più compiuto al film (durata totale 251 minuti), anche se la qualità video di quei frammenti resta molto precaria. E poi sul fronte audio, sia nella traccia stereo che quella multicanale, il doppiaggio è quello storico. Per capirci con Ferruccio Amendola a dare la voce a De Niro, e non il ridoppiaggio per il blu-ray del 2011 che aveva lasciato l'amaro in bocca. Da segnalare poi la bellezza della card da collezione.

Il video 4K: per dettaglio e croma la migliore versione mai vista

James Woods e Robert De Niro nel film di Sergio Leone

E passiamo alla vera chicca della nuova edizione, il video 4K HDR Dolby Vision. Il giudizio vale per entrambe le versioni, tenendo presente del fatto che le scene inedite della versione estesa (che sono in inglese con puntuali sottotitoli in italiano) sono ripescate da materiale deteriorato e pertanto sono appena guardabili, con scarsa definizione e un contrasto sparato al massimo, con bianchi bruciati e il nero che opprime tutta la scena. Ma sotto questo aspetto non c'era nulla da fare. Per il resto invece possiamo sicuramente dire che C'era una volta in America non si è mai visto così bene.

Una celebre scena di C'era una volta in America

La gestione della grana è eccellente perché figura sempre piacevolmente cinematografica, naturale, uniforme e omogenea, mentre il dettaglio grazie al 4K fa un balzo di qualità in certe occasioni sorprendente. Per il resto il quadro resta sempre compatto anche nelle circostanze più ostiche, con lievissime flessioni dovute soprattutto al girato e alla fotografia. Il senso di profondità è soddisfacente, qua e là i neri possono apparire leggermente opprimenti, con le ombre un po' piatte, ma in realtà le immagini danno tutto il meglio possibile, con un contrasto molto curato e una colorimetria coerente con le scelte fotografiche. Diciamo un ottimo risultato, nonostante la scelta di chiudere ogni versione su un unico disco, che però non risulta penalizzante per la compressione.

Audio pulito, ambienza discreta e la magia della musica di Morricone

Robert De Niro invecchiato in una scena

Sul fronte audio, come già accennato, la bella notizia è che per le tracce in italiano sia il DTS HD 5.1 che il DTS HD 2.0 vantano il doppiaggio originale, anche se quella multicanale è ovviamente la traccia più coinvolgente, con estensione su frequenze alte e basse che la 2.0 non possiede. Va detto che siamo pur sempre davanti a un audio di oltre quarant'anni fa, con qualche saturazione di troppo e alcune sbavature. L'ascolto resta comunque piacevole e non solo per la pulizia dei dialoghi, ma anche per una discreta cura dell'ambienza, con qualche effetto ben dislocato lungo i diffusori e soprattutto una calda e armonica resa dell'eccezionale colonna sonora di Ennio Morricone.

Deborah e Noodles da ragazzi

Anche il DTS HD 5.1 inglese comunque, pur migliore nel suo complesso, non è eclatante e non riesce a ricreare la spazialità delle tracce di film più recenti, con la scena monopolizzata dal centrale e dal fronte anteriore, anche se gli interventi dei rear e del sub non mancano. Come detto, non c'è nessun extra in questa edizione, a parte la bella card. Nell'edizione 4Kult prestige a sei dischi è invece presente il documentario Sergio Leone - L'uomo che inventò l'America.