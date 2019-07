C'era una volta a... Pedowood: poster del film di Tarantino sfregiati contro Polanski

C'era una volta a...Pedowood è il modo in cui i poster del nuovo film di Quentin Tarantino sono stati sfregiati in segno di protesta contro Roman Polanski e Jeffrey Epstein.

Gli spazi pubblicitari acquistati dalla Sony sono stati oggetto dell'"attacco" nella notte di giovedì, poche ore dopo l'affissione dei cartelloni.

A modificare i banner pubblicitari di C'era una volta a... Hollywood è stato un artista conosciuto con il nome di Sabo che è entrato in azione a Pico e La Cienega, con lo scopo di attaccare il settore dell'intrattenimento che non si è scagliato contro Roman Polanski nonostante sia stato condannato 40 anni fa per aver avuto rapporti sessuali con una minorenne e contro Epstein, molto conosciuto per le sue feste e i legami con le star di Hollywood e i politici americani, arrestato il 6 luglio con l'accusa di indurre minorenni alla prostituzione.

Sabo ha inoltre inserito l'immagine di Woody Allen sull'immagine pubblicitaria posizionata su una panchina. L'artista ha sottolineato: "Penso che dovremmo tutti condividere un cartellone per puntare i riflettori su un problema che va avanti da decenni ed è uno dei mali di Hollywood: l'abuso dei minori".

C'era una volta a Hollywood, poche battute a Margot Robbie? Tarantino polemizza "Rifiuto questa ipotesi"

Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il progetto presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all' ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood.

Gli eventi al centro del lungometraggio permettono inoltre di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton.

Tra gli interpreti del film ci sono anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.