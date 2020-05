C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie a piedi nudi come Sharon Tate

In C'era una volta a... Hollywood si vedono i piedi nudi e sporchi di Margot Robbie, non solo a causa del celebre feticismo di Quentin Tarantino ma per via della sua attenzione ai dettagli.

In una scena di C'era una volta a... Hollywood Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie, mette i piedi su un sedile di fronte a lei all'interno del cinema mentre guarda Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm. Questo suo comportamento nel film non è molto lontano dalla realtà, e non è neanche dovuto interamente al celebre feticismo per i piedi di Quentin Tarantino, visto che, a quanto pare, la Tate era solita camminare scalza, ovunque andasse.

Guardando i suoi piedi da vicino, specificatamente in quella precisa scena, si può notare che le piante dei piedi dell'attrice sono piuttosto sporche, e c'è un motivo. Nella vita reale Sharon Tate odiava indossare le scarpe più di qualunque altra cosa al mondo, avrebbe sfruttato ogni opportunità per non indossarle in pubblico a meno che la situazione non lo richiedesse in modo imprescindibile. La Tate a volte indossava persino degli elastici di gomma sui piedi per dare l'impressione ai suoi amici e conoscenti di indossare un paio di sandali, quando in realtà era praticamente scalza, per uscire o per andare al ristorante.

Un ritratto di Sharon Tate

Inizialmente scettica a proposito del progetto C'era una volta a... Hollywood la sorella di Sharon Tate, Debra Tate, ha in seguito dichiarato di aver approvato il film al 100%, specialmente dopo essere stata contattata dallo stesso Tarantino che le ha spiegato le sue intenzioni nei confronti della rappresentazione cinematografica della defunta sorella. Debra ha anche aggiunto che Margot è "un'attrice molto brava e che la sua dedizione e attenzione ai dettagli in questo film è semplicemente stupefacente". La Robbie indossa alcuni dei veri gioielli di Sharon Tate fornitigli dalla stessa Debra.

A proposito di Sharon e della sua abitudine ad andare in giro scalza la Robbie ha dichiarato: "Anch'io sono esattamente come lei! Dopotutto sono una ragazza della Gold Coast, in Australia. Te la puoi cavare andando in giro scalza praticamente ovunque dalle mie parti." Sono state contate e segnalate ben 36 scene in cui figurano dei piedi scalzi nel nono film di Tarantino, ma dopotutto, come abbiamo già detto in precedenza, questa non è una novità.