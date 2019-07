C'era una volta a... Hollywood: Jack Nicholson appare nel film?

Jack Nicholson ha un ruolo in C'era una volta a... Hollywood? Stando alle parole dell'attore Lew Temple sì, anche se nessuno l'aveva fin qui documentato, compresi tutti i giornalisti che hanno già ammirato l'ultimo lavoro di Quentin Tarantino a Cannes 2019.

Apparso al Canada's Cornwall & Area Pop Event, Lew Temple ha parlato di C'era una volta a... Hollywood (trovate qui la nostra recensione) come di un'esperienza incredibile: "Anche solo per aver potuto osservare Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Jack Nicholson, Kurt Russell, Margot Robbie, Luke Perry... E poter essere diretti da quel fenomeno di Quentin Tarantino, che sul set è assolutamente fantastico". Che lavorare con il regista di capolavori come Pulp Fiction sia stancante ma meraviglioso, è qualcosa che solitamente raccontano in molti, ma che Jack Nicholson fosse nel film è qualcosa che viene fuori in quest'intervista per la prima volta.

Sappiamo che, in previsione dell'arrivo nelle sale americane il prossimo 26 luglio, Quentin Tarantino ha deciso di ritornare in sala di montaggio e, in base a quanto detto a Indiewire, avrebbe intenzione anche di aggiungere altri minuti alla versione mostrata sulla Croisette - di durata già notevole con le sue 2 ore e 39 minuti. Che il cameo di Jack Nicholson si trovi nelle parti che erano state tagliate? Probabilmente, ma la domanda da porre è un'altra: Tarantino ha davvero convinto il divo di Shining a uscire da un letargo che dura ormai da 9 anni?

L'ultima interpretazione di Nicholson, neppure troppo gloriosa, risale ormai al 2010 e alla commedia Come lo sai, al fianco di Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Nel 2019 sarebbe dovuto apparire nel remake di Vi presento Toni Erdmann insieme a Kristen Wiig ma ha abbandonato anche questo progetto quasi un anno fa.

Che Tarantino sappia essere persuasivo non è un mistero, se sia riuscito a riportare sul set Jack Nicholson è qualcosa che noi spettatori italiani scopriremo solo a partire dal 19 settembre.