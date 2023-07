C'era una volta a... Hollywood, la critica di Samuel L. Jackson: 'Quante persone nere vedete nel film?'

Durante un'intervista a Vulture, Samuel L. Jackson ha espresso la sua opinione riguardo all'ultimo film di Quentin Tarantino C'era una volta a... Hollywood, criticando la mancanza di diversità all'interno del cast.

Nonostante l'attore sia apparso in molteplici film diretti dal regista, non è stato chiamato per girare C'era una volta a... Hollywood, come aveva raccontato giù in passato. Il Nick Fury della Marvel, ha osservato che nell'ultimo film di Tarantino c'erano veramente poche persone nere.

L'attore ha detto ai microfoni di Vulture "Quando ho visto C'era una volta a... Hollywood, voglio dire, quanti neri ci sono nel film? Forse tre. Era come guardare Quei bravi ragazzi. Quando ho recitato in Quei bravi ragazzi, eravamo tipo io e qualcun altro". Quando gli viene chiesto se avesse mai parlato a Tarantino della questione, l'attore ha risposto "No. L'ho visto solo una volta da quando è uscito il film ed è stato alla cerimonia per il mio Oscar a cui era venuto. Quella è l'unica volta che l'ho visto e quella sera non avrei di certo parlato di C'era una volta a... Hollywood". Del resto sono state tante le critiche sulla mancanza di diversità all'interno del cast dei film di Tarantino.

Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) in Pulp Fiction

Una divergenza di prospettive

Quentin Tarantino e Samuel L. Jackson hannp collaborato per la prima volte in Pulp Fiction, nel 1994. Il connubio artistico è continuato poi con: Jackie Brown, Kill Bill: Volume 2, Bastardi senza gloria, Django Unchained e The Hateful Eight. Non c'è ancora conferma invece dell'inclusione di Jackson per The Movie Critic, quello che si dice essere l'addio al cinema di Tarantino. Chissà se l'esclusione di Jackson è dovuta alle divergenti prospettive che i due hanno ormai sul panorama cinematografico attuale, visti i commenti di Jackson e il disgusto dichiarato da Tarantino per i film Marvel.

The Movie Critic

Quentin Tarantino ha svelato l'ultimo film a cui sta lavorando prima del suo ritiro dal cinema. Si tratta di The Movie Critic, che parlerà di un uomo che scriveva recensioni per un giornale porno. Il film che si dice ricreerà scene iconiche dei film degli anni '70, sarebbe il decimo e ultimo film del regista di Pulp Fiction. L'uscita è prevista nel 2025, e le riprese inizieranno quest'autunno.

