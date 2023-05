The Movie Critic, Quentin Tarantino: 'Non voglio ingaggiare un attore inglese, ma non è razzismo'

L'incursione di Quentin Tarantino a Cannes 2023 ha permesso al pubblico di apprendere nuovi dettagli sul suo ultimo film, l'atteso The Movie Critic, e sulle caratteristiche che deve possedere il protagonista, chiamato a interpretare il critico cinematografico di una rivista porno che opera nella Los Angeles del 1977. Tarantino ha messo in chiaro che l'attore non dovrà essere inglese né australiano, ma non per motivi di razzismo.

Fuori gioco star Brad Pitt o Leonardo DiCaprio per motivi anagrafici, visto che il suo protagonista ha circa 35 anni, Quentin Tarantino ha spiegato a Deadline che punta a ingaggiare un nume con cui non ha mai lavorato finora:

"Non ho ancora deciso, ma sarà qualcuno sui 35 anni. Sarà sicuramente un nuovo protagonista per me. Ho in mente qualcuno che credo lo farebbe molto bene".

Quentin Tarantino: "Se un film viene distribuito in streaming e non in sala è quasi come se non esistesse"

Quentin Tarantino e gli accenti (degli attori)

Quando gli è stato chiesto se prenderebbe in considerazione l'idea di scegliere un attore britannico, il regista ha chiarito:

"No. La verità è che sì, ovviamente un inglese lo potrebbe fare, ma non lo voglio. Niente contro gli inglesi, ma viviamo un momento davvero strano. Penso che quando la gente ripenserà a quest'epoca e vedrà tutti questi attori britannici che fingono di essere americani e tutti questi attori australiani che fingono di essere americani... sono fantasmi, nessuno recita con la propria voce. Ci troviamo in un'era di attori britannici davvero molto bravi, ma non sono razzista. Gli inglesi avrebbero molti più problemi se un gruppo di attori americani venisse laggiù con i loro accenti alla Dick Van Dyke interpretando personaggi inglesi. Non vogliono vedere quella merda".