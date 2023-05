Quentin Tarantino: 'The Movie Critic parlerà di un uomo che scriveva recensioni per un giornale porno'

Nel corso della Directors' Fortnight al Festival di Cannes, Quentin Tarantino ha rivelato alcuni dettagli sulla trama del suo nuovo film, The Movie Critic, che da poco è entrato in "pre-pre-produzione". Sarà il decimo e ultimo film del regista.

The Movie Critic si svolge in California nel 1977 "ed è basato su un ragazzo realmente vissuto, ma mai diventato veramente famoso, che scriveva recensioni di film per un giornale porno".

Uno dei lavori di Tarantino quando era adolescente era caricare riviste porno in un distributore automatico e svuotare i quarti di dollaro dalla cassa. "Tutte le altre cose erano troppo squallide per essere lette, ma c'era questo giornaletto porno che aveva una pagina di cinema davvero interessante".

Il regista non ha voluto rivelare il nome della rivista, ma per The Movie Critic si chiamerà The Popstar Pages. Alla domanda se il critico in questione fosse "noto", Tarantino ha risposto: "Beh, era conosciuto se leggevi le Popstar Pages!!!".

Ha proseguito: "Scriveva di film mainstream ed era un critico di seconda fascia. Penso che fosse un ottimo critico. Era molto cinico. Le sue recensioni erano un incrocio tra il primo Howard Stern e quello che Travis Bickle [il personaggio di Robert DeNiro in Taxi Driver] avrebbe potuto essere se fosse stato un critico cinematografico".

"Ma il critico di questo giornale porno era molto, molto divertente. Era molto scortese, anche. Bestemmiava. Usava insulti razziali. Ma le sue stronzate erano davvero divertenti. Era assolutamente maleducato".

Quentin Tarantino smentisce un'indiscrezione su The Movie Critic, il suo ultimo film

Tarantino ha fatto delle ricerche sulla vita del recensore: "Scriveva come se avesse avuto 55 anni, ma aveva circa 30 anni. È morto poco dopo. Per un po' non è stato chiaro, ma poi ho fatto altre ricerche e credo che si sia trattato di complicazioni dovute all'alcolismo".

Sul possibile cast del film, Tarantino non si è sbilanciato: "Non ho ancora deciso, ma sarà qualcuno sui 35 anni. Sarà sicuramente un nuovo protagonista per me".