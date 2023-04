Cena con delitto - Knives Out: Chris Evans ha un'idea per uno spin-off sul suo personaggio

Chris Evans non esclude che Hugh Ransom Drysdale possa tornare in un sequel o in uno spin off di Knives Out.

Cena con delitto - Knives Out è stato uno dei maggiori successi del 2019, tanto da generare una saga cinematografica con il sequel Glass Onion - Knives Out ed un terzo film, ancora in embrione. Chris Evans, che ha interpretato Hugh Ransom Drysdale nella prima pellicola, non esclude che il suo personaggio possa tornare in un eventuale terzo film della saga o in uno spin-off. L'attore ha anche alcune idee al riguardo.

Chris Evans ha partecipato a un panel al C2E2 di Chicago questo fine settimana. Durante l'intervento, gli è stato chiesto del potenziale ritorno di Ransom in un futuro sequel o spin-off di Knives Out.

L'attore ha sottolineato che il ritorno di Hugh Ransom Drysdale non dovrebbe coincidere con "Una storia di redenzione. Nessuno vuole vedere Ransom pentirsi. Forse potrebbe uscire di prigione grazie al lavoro di qualche avvocato di primo piano, uno di quelli molto costosi", ha detto. Chris Evans ritiene che il suo personaggio, una volta libero, potrebbe elaborare un piano per vendicarsi di Benoit Blanc e Marta, coloro che lo hanno smascherato nel primo capitolo della saga.

Glass Onion - Knives Out, la recensione del nuovo caso Netflix di Benoit Blanc: un atto di distruzione

Il secondo film di Knives Out, scritto e diretto ancora una volta da Rian Johnson, ha visto il ritorno di Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, ma il resto del cast era completamente nuovo. Nessun altro protagonista della prima pellicola Cena con delitto - Knives Out, compreso Chris Evans, è tornato nel sequel Glass Onion - Knives Out.

Rian Johnson sta preparando il terzo capitolo della saga, il regista ha svelato poco sulla nuova pellicola: "Sarà molto, molto differente da Glass Onion", ha rivelato, senza scendere nei particolari.