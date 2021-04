Cena con delitto 2: Jamie Lee Curtis spiega perché la famiglia Thrombey non apparirà nel sequel

Cena con delitto 2 non riporterà sugli schermi la famiglia Thrombey e a confermarlo è stata Jamie Lee Curtis che ha risposto alle domande dei fan dopo l'annuncio che Netflix produrrà i due sequel.

La nuova indagine del detective Benoit Blanc mostrerà infatti il personaggio interpretato da Daniel Craig alle prese con un nuovo mistero.

Jamie Lee Curtis ha scritto online su Instagram parlando di Cena con delitto - Knives Out: "Per chiarire ogni indiscrezione, la famiglia Thrombey è una famiglia alle prese con lo psicologo e il terapista ci ha suggerito di restare distanti da Benoit Blanc in futuro. Linda stava bene mentre sbatteva fuori di casa quel fannullone del marito, scusami Don Johnson. Gli altri si stanno dando da fare. Ransom è apparentemente nel business dei maglioni lavorati con i ferri, un nuovo talento che ha sviluppato in prigione. Joni ha un qualche tipo di bath bomb al profumo di vagina. Walt sta autopubblicando la propria autobiografia. Nessuno di noi si unirà a Mister Blanc in Grecia". L'attrice ha concluso: "Essendo la portavoce della famiglia auguriamo ai filmmaker il meglio nella loro nuova impresa".

La star del cinema ha così smentito in modo esilarante il ritorno di alcuni membri del cast, ribadendo come il detective affidato dal regista Rian Johnson all'esperto Daniel Craig sarà alle prese con un'avventura totalmente nuova.

Cena con delitto è stato uno dei successi degli ultimi anni ai box office: costato 40 milioni di dollari e in grado di incassarne 311. Netflix ha quindi deciso di sostenere la produzione dei due sequel ideati da Johnson con un investimento superiore ai 400 milioni di dollari.