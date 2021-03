Cena con delitto 2 e 3: i sequel diretti da Rian Johnson sarebbero stati acquistati da Netflix

Netflix avrebbe acquistato i diritti di Cena con delitto - Knives out 2 e 3, i film diretti da Rian Johnson con star Daniel Craig.

Cena con delitto - Knives out 2 e 3 sembrano destinati ad arrivare su Netflix: Rian Johnson starebbe concludendo le trattative per ritornare sul set dei film con star Daniel Craig.

Attualmente non sembra esserci ancora la conferma ufficiale, tuttavia Deadline sottolinea che il contratto prevederebbe il pagamento di una cifra intorno ai 400 milioni di dollari, la più alta offerta fino a questo momento dalla piattaforma di streaming.

Daniel Craig sarà nuovamente il protagonista dei due sequel con il ruolo di Benoit Blanc. Rian Johnson sarebbe impegnato alla regia dei due film che riportano sugli schermi il personaggio introdotto con Cena con delitto - Knives Out, oltre ad averne scritto la sceneggiatura e a essere coinvolto come produttore in collaborazione con Ram Bergman.

Il film originale, costato 40 milioni di dollari e in grado di incassarne 311, era stato acquistato da MRC, ma Johnson e Bergman non avevano alcun impegno con lo studio, potendo quindi offrire i nuovi film ad altre realtà.

Le riprese di Cena con delitto 2 dovrebbero iniziare il 28 giugno in Grecia e il casting sarebbe già in corso.