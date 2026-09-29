Cecilia Rodriguez interviene sul caso Belen e Ignazio Moser

Dopo la smentita di Belen e il messaggio di Jeremias Rodriguez, Cecilia prende posizione sulla vicenda che ha coinvolto anche il marito Ignazio Moser e spiega perché è serena.

Alcune settimane fa Fabrizio Corona aveva dedicato una puntata del suo format Falsissimo a Belen Rodriguez, facendo alcune rivelazioni sulla showgirl. Tra queste, anche quella relativa a un presunto rapporto con Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia Rodriguez. Subito dopo la pubblicazione della puntata erano arrivate le smentite di Belen, che aveva negato di aver mai parlato con Fabrizio Corona di un eventuale rapporto con Moser. La showgirl aveva inoltre precisato che tra lei e il cognato non c'è mai stato alcun rapporto intimo.

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sul caso Belen-Moser

Mentre Ignazio Moser aveva preferito non intervenire pubblicamente sulla vicenda, dopo le dichiarazioni di Belen era stato Jeremias Rodriguez a prendere posizione con un messaggio condiviso sui social. "La vera vittima di questa storia è chi si nutre di determinati meccanismi. Chi è intelligente lo sa. Unico e ultimo messaggio. Buona vita a tutti". Con queste parole, Jeremias aveva fatto capire di non voler aggiungere altro sulla vicenda, definendo quello il suo "unico e ultimo messaggio".

A intervenire nelle ultime ore è stata Cecilia Rodriguez, moglie di Ignazio Moser e madre, insieme al marito, della piccola Clara Isabel. Attraverso alcuni commenti sui social, Cecilia ha fatto sapere di essere serena spiegando che la sua positività non dovrebbe sorprendere, dal momento che, secondo quanto da lei affermato, "non è accaduto nulla". La presa di posizione della moglie di Moser si aggiunge quindi alle precedenti smentite di Belen e al messaggio pubblicato da Jeremias.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La vicenda, della quale si era parlato molto nei giorni successivi alla pubblicazione del podcast, sembra essersi progressivamente sgonfiata sul piano mediatico. Belen Rodriguez aveva inoltre minacciato esplicitamente di ricorrere alle vie legali. Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, secondo quanto emerso, avrebbero consultato dei legali per valutare come procedere in relazione alle dichiarazioni di Fabrizio Corona, ritenute dalla famiglia Rodriguez-Moser diffamatorie.

Al momento, dunque, il quadro pubblico resta quello delle smentite di Belen e Cecilia e del messaggio di Jeremias, mentre Ignazio Moser ha scelto di mantenere il silenzio sulla vicenda.