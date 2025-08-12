Cecilia mette alla porta Belen prima del parto: rottura definitiva tra le sorelle Rodriguez?

Il rapporto tra Cecilia e Belen Rodriguez resta teso da mesi e si parla di un muro invalicabile, con Ignazio Moser al centro delle tensioni e la nascita di Clara Isabel che non scioglie il gelo.

Un muro di silenzio, destinato a durare, divide ancora le sorelle Rodriguez. Nonostante l'attesa per la nascita della prima figlia di Cecilia, che renderà Belen zia, il loro rapporto rimane congelato da mesi. A gettare nuova luce sulla vicenda è il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter 'Chicchi di gossip' ha svelato ulteriori dettagli.

Il gelo tra Cecilia e Belen dura da mesi

Secondo Parpiglia, la distanza tra le sorelle è profonda. "Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi Cecilia non ha voluto nemmeno incontrarla", ha scritto il giornalista, indicando come causa principale del conflitto la figura di Ignazio Moser, marito di Cecilia. La rottura, che risale allo scorso 5 marzo, è stata una precisa scelta di Cecilia, che non ha voluto cedere nonostante le occasioni di avvicinamento, come il compleanno della figlia di Belen, Luna Marì.

Ignazio Moser al centro della controversia familiare?

L'inizio delle tensioni risalirebbe a un gesto, apparentemente insignificante, ma che ha scatenato le voci: Belen e il marito di Cecilia smisero di seguirsi su Instagram, per motivi che non sono mai stati veramente chiariti. Anche se il follow è stato riattivato, il gesto ha lasciato un segno, alimentando i sospetti di un profondo malumore.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Mentre Belen, che i giorni scorsi ha litigato con un benzinaio in un video diventato virale, ha sempre cercato di minimizzare la situazione in pubblico, sostenendo che si tratti di litigi passeggeri tra due sorelle, dietro le quinte la situazione sarebbe molto più complessa. Cecilia non avrebbe perdonato alcune assenze importanti, come compleanni saltati e mancate telefonate o messaggi all'inizio della gravidanza.

La nascita della bambina di Cecilia: occasione per la riconciliazione?

La domanda che tutti si pongono è se la nascita della piccola Clara Isabel possa rappresentare un'occasione di pace. Per ora, il "muro" che le separa sembra invalicabile, e come sottolinea Parpiglia, non è detto che la situazione si risolva a breve. Il gelo tra le due sorelle sembra destinato a durare.