Belen Rodriguez tenta un riavvicinamento con Cecilia ma: "I fatti accaduti sono gravissimi"

Chi si aspetta la classica foto con baci e abbracci davanti alla torta con la scritta "Zia e futura mamma" dovrà rassegnarsi: tra Belen e Cecilia Rodriguez c'è una distanza che nemmeno i filtri di Instagram riescono più a mascherare. Le due sorelle più seguite d'Italia non si parlano, non si taggano e, soprattutto, non si incontrano. E la situazione sembra essere ben più seria di un semplice litigio tra parenti: secondo le ultime indiscrezioni infatti Belen avrebbe tentato un riavvicinamento e in risposta le è stato servito un due di picche. Dobbiamo rassegnarci ad accettare la frattura totale tra le due?

La cronostoria di una rottura: cosa succede tra Belen e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Tutto è partito qualche mese fa da un dettaglio minuscolo, ma sufficiente a far impazzire i fan: Belen e Ignazio Moser, storico compagno di Cecilia, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Dopo ore di panico e supposizioni, il follow è tornato. Ma ormai la miccia era accesa. Da lì, una cascata di rumors, copertine e malelingue: da chi parla di tensioni familiari a chi sussurra di vecchie ruggini mai davvero superate.

Tra le sorelle è sempre più gelo e nulla sembra recuperabile

C'è chi racconta che Belen si sia allontanata proprio in uno dei momenti più delicati per Cecilia, incinta della sua prima figlia. E se in pubblico Belen si dice serena e minimizza - "Litighiamo spesso, poi passa tutto" - dietro le quinte pare che la più piccola delle Rodriguez non abbia affatto gradito certe mancanze. Un compleanno saltato, un messaggio non arrivato, una telefonata mancata? Nessuno lo sa con certezza. Ma Cecilia avrebbe chiuso ogni spiraglio, almeno per ora.

Parpiglia docet: "Non è una storia bella da raccontare"

Belen

A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che da settimane lascia intendere che il motivo del gelo sia ben più grave di quanto immaginiamo. "È proprio una brutta situazione e non si risolverà nel breve termine e anzi, aggiungo che non è detto che si risolva", ha scritto nella sua newsletter. E in effetti nemmeno il compleanno di Luna Marì, figlia di Belen, ha portato la pace.

Ultima chiamata: la piccola Clara Isabel

Tutti gli occhi ora sono puntati sul parto di Cecilia. La nascita della piccola Clara Isabel potrebbe essere l'occasione giusta per abbattere i muri e ricostruire il legame. Ma per adesso, la soap continua e tra le due non sembrano esserci cambiamenti.