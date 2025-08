Cecilia Rodriguez: “Ho preso 13 chili, ma sono serena. Ecco quando nascerà nostra figlia”

Nelle ultime ore, Cecilia Rodriguez si è raccontata ai suoi fan, parlando per la prima volta nel dettaglio della sua gravidanza e delle emozioni che sta vivendo in questo periodo così speciale. La showgirl argentina, al settimo mese, ha condiviso sensazioni, cambiamenti fisici e la gioia per l'arrivo imminente della sua prima figlia con Ignazio Moser.

"Sto bene, è un bel periodo. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo, sono serena e tranquilla. Non ho tanti sbalzi d'umore", ha dichiarato Cecilia, che appare più consapevole e in armonia con se stessa che mai. Lontana da ogni ansia, sta affrontando i mesi della dolce attesa con grande positività.

I cambiamenti del corpo di Cecilia e la nuova versione di sé

La modella ha raccontato di aver preso 13 chili fino ad ora, un aumento che non la preoccupa affatto. "Ho preso 3 chili al mese, non tutti i mesi. Non è vero che sono dispiaciuta, non la sto vivendo male per niente. C'è poco tempo per abituarsi ai cambiamenti che si vedono tutti i giorni", ha spiegato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia ha sottolineato come stia accogliendo con serenità ogni trasformazione del suo corpo, scegliendo di non privarsi di nulla: "Ho sempre mangiato tutto quello che volevo. Ho appetito, mi piace mangiare sano. I chili in più se si devono perdere, si perderanno, altrimenti rimarrò così. A mio marito piaccio".

Quando nascerà la bambina di Cecilia e Ignazio

Con grande emozione, l'influencer ha svelato che la piccola dovrebbe nascere a metà ottobre, anche se al momento non c'è ancora una data precisa. Il nome scelto per la bambina è Clara Isabel, un omaggio alla nonna materna di Cecilia. "Inizialmente eravamo convinti che fosse un maschio e stavamo cercando nomi maschili", ha rivelato. Cecilia sta vivendo la gravidanza con un'intensità che la rende quasi sospesa dal resto del mondo: "È come se in questo momento niente mi toccasse, i problemi passano in terzo piano. Niente può rovinare questo bellissimo momento".

Il silenzio di Belen e l'ombra di una rottura familiare

Quando Cecilia annunciò pubblicamente la sua gravidanza, il dettaglio che fece subito discutere fu il silenzio di sua sorella Belen. Nessun commento sotto al post, nessuna condivisione, nessuna reazione pubblica. Un'assenza che ha fatto sorgere il sospetto di un allontanamento tra le due sorelle, una frattura che sembrerebbe avere radici in motivi gravi, anche se mai resi noti. Un silenzio pesante, che continua ad alimentare il mistero su cosa sia davvero successo tra le due Rodriguez.