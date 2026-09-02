Belen smentisce Corona su Ignazio Moser: “Dice eresie, l’ho già denunciato”

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la puntata di Falsissimo dedicata al racconto di Fabrizio Corona e replica alle affermazioni dell'ex paparazzo. La showgirl smentisce in particolare la versione sul presunto rapporto con Ignazio Moser e annuncia di aver già provveduto per vie legali.

La nuova puntata di Falsissimo ha riportato Belen Rodriguez al centro del racconto di Fabrizio Corona. Nel corso dell'episodio, l'ex paparazzo ha ripercorso la storia vissuta con la showgirl argentina, soffermandosi sulla loro relazione, sulla fine del rapporto e su alcuni presunti retroscena legati alla famiglia Rodriguez.

Tra le dichiarazioni che hanno fatto maggiormente discutere c'è quella relativa a Ignazio Moser, all'epoca fidanzato con Cecilia Rodriguez. Secondo il racconto di Corona, sarebbe stata la stessa Belen a confidargli di aver avuto un rapporto con Moser.

L'ex paparazzo ha anche collegato questo episodio alla frattura tra le due sorelle Rodriguez, sostenendo che proprio quella vicenda avrebbe contribuito a compromettere i rapporti all'interno della famiglia. Una ricostruzione che, però, è stata categoricamente smentita dalla diretta interessata.

Fabrizio Corona durante una puntata di Falsissimo

Belen smentisce Corona e annuncia la denuncia

Subito dopo la puntata di Falsissimo e nel corso della giornata successiva, Belen ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. Diversi utenti le hanno espresso solidarietà per quanto raccontato da Corona e l'hanno invitata a denunciare l'ex paparazzo, soprattutto per le affermazioni riguardanti il presunto rapporto con Ignazio Moser. La risposta della showgirl è stata netta. A chi le chiedeva della situazione, Belen ha infatti dichiarato: "L'ho denunciato. Cosa vuole da me? Soldi".

La showgirl ha poi smentito uno dei punti centrali della puntata di Falsissimo, negando di aver mai raccontato a Corona di aver avuto una relazione o un rapporto con Ignazio Moser. "Dice eresie, non mi sono mai confidata con lui", ha scritto Belen, prendendo così le distanze dalla ricostruzione proposta dall'ex paparazzo.

Anche il presunto collegamento tra questa vicenda e la rottura dei rapporti con la sorella Cecilia Rodriguez viene respinto da Belen. Corona aveva raccontato che, dopo l'episodio da lui riferito, i rapporti tra le sorelle sarebbero diventati praticamente inesistenti. Una versione che Belen ha respinto altrettanto categoricamente: "Siamo sempre stati uniti e lo saremo per sempre", avrebbe spiegato rispondendo alle domande dei follower.

Il botta e risposta si è quindi spostato anche sul terreno legale. A chi le chiedeva se avesse intenzione di denunciare Corona, Belen ha replicato: "Ho già provveduto". La showgirl ha poi aggiunto: "Arriverà una bella denuncia e quello che ha monetizzato con eresia dovrà darmelo indietro".

Parole che lasciano intendere come la vicenda non sia destinata a chiudersi con la sola risposta sui social. Belen sembra infatti intenzionata a proseguire per vie legali contro quelle che considera affermazioni false e lesive della propria immagine.

Cecilia, Ignazio e la piccola Clara Isabel

Cecilia Rodriguez sceglie il silenzio e pubblica una foto con Ignazio

Mentre Belen Rodriguez ha deciso di rispondere direttamente alle domande dei follower, Cecilia Rodriguez ha preferito non commentare pubblicamente le dichiarazioni di Corona.

L'unico segnale arrivato dai social è stata una fotografia condivisa dalla stessa Cecilia, nella quale compare insieme a Ignazio Moser e alla figlia Clara Isabel all'interno di un ascensore, mentre rientrano a casa dopo un pranzo con la famiglia Moser.

Al momento, quindi, le versioni sulla presunta vicenda che coinvolgerebbe Belen e Ignazio Moser restano diametralmente opposte: da una parte il racconto di Corona, dall'altra la smentita categorica della showgirl, che sostiene di non aver mai fatto quella confidenza all'ex compagno e annuncia ulteriori iniziative legali.