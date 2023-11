C'è ancora domani: il ciclone Paola Cortellesi straccia The Marvels con 4,5 milioni al box office italiano

Non accenna a esaurirsi il fenomeno C'è ancora domani. A quattro settimane dall'uscita in sala, il debutto alla regia di Paola Cortellesi sfiora i 13 milioni di euro incassando altri 4,5 milioni nel weekend e battendo The Marvels, che resta al palo con "solo" 1,5 milioni di euro. Il passaparola e le ottime recensioni hanno supportato la corsa della pellicola in bianco e nero, ambientata negli anni '40, che si è imposta come fenomeno al botteghino italiano, come potete leggere anche nella nostra recensione di C'è ancora domani.

C'è ancora domani, Paola Cortellesi: "Ci sono tante donne nella Storia italiana, non solo Nilde Iotti"

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

Un milione e mezzo di euro incassato in 399 sale e 209.718 presenze sarebbero un ottimo risultato per un debutto... ma non se si tratta di un cinecomic Marvel. Confermando le previsioni nefaste della vigilia, The Marvels non si impone e nonostante il sostegno dello zoccolo duro dei fan dei fumetti Marvel pare solo in seconda posizione. A livello globale, The Marvels segna la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU. Alla fine dei conti c'è ben poco da festeggiare per Kevin Feige col ritorno sul grande schermo della Carol Danvers di Brie Larson di cui parliamo nella recensione di The Marvels.

The Marvels: due camei svelano due importanti storyline [SPOILER]

L'horror Five Nights at Freddy's continua a incuriosire il pubblico italiano e incassa altri 876.000 euro che lo portano a un totale di 4,8 milioni. Cifre record per il miglior incasso horror del 2023. Come rivela la nostra recensione di Five Nights at Freddy's, Josh Hutcherson interpreta un giovane che accetta il turno di notte presso Freddy Fazbear's Pizza, ma si troverà ad affrontare pericoli inimmaginabili.

Five Nights at Freddy's: un'icona videoludica, un successo cinematografico

Tra le nuove uscite, al quarto posto troviamo Trolls 3 - Tutti Insieme, pellicola d'animazione canora targata DreamWorks Animation che ripropone le avventure dei buffi e coloratissimi Trolls canterini. 1,1 milione di euro d'incasso da 406 schermi, cifra destinata a crescere.

Buoni anche gli incassi di Comandante, la pellicola sulla vita del Comandante Salvatore Todaro con Pierfrancesco Favino ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film diretto da Edoardo de Angelis incassa altri 700.000 euro e vola a 2,6 milioni complessivi, celebrando le imprese di Todaro, ufficiale fascista della Marina Militare Italiana che si distinse alla guida del sommergibile Comandante Capellini per aver tratto in salvo più volte i nemici dopo aver affondato i loro mezzi. Qui la nostra recensione di Comandante, che ha debuttato alla Mostra del Cinema di Venezia.