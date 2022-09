Causeway: Jennifer Lawrence è un reduce di guerra nelle foto del film Apple

Causeway: un primo piano di Jennnifer Lawrence

Causeway: Jennnifer Lawrence e Brian Tyree Henry in piscina

Causeway: Jennnifer Lawrence e Brian Tyree Henry in una scena

Svelate le prime foto di Causeway, esordio alla regia di Lila Neugebauer che vede interpreti Jennifer Lawrence e Brian Tyree Henry. Il film debutterà il 4 novembre su Apple TV+.

Nelle foto vediamo Jennifer Lawrence nei panni di una reduce alle prese con la sindrome da stress post-traumatico e Brian Tyree Henry, spesso al suo fianco.

Causeway: Jennnifer Lawrence pulisce una piscina

Causeway: Brian Tyree Henry in una scena

Causeway: Jennifer Lawrence sul set con la regista Lila Neugebauer

Causeway: Jennifer Lawrence si apre sulla motivazione "molto personale" che si cela dietro al suo nuovo film

In Causeway, Jennifer Lawrence interpreta Lynsey, una militare statunitense che è recentemente tornata nella sua città natale, in New Orleans, dopo aver subito un trauma cranico mentre era in servizio in Afghanistan. In precedenza nel Corpo degli ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti, Lynsey si ritrova a tornare dalla guerra per un altro genere di battaglia, affrontando sua madre negligente e i demoni del passato. Resa incapace di funzionare al 100% da sola a causa della lesione cerebrale, Lynsey si ritrova in un luogo oscuro durante la sua riabilitazione e punta mentre sogna di tornare nell'esercito. Quando incontra James (Brian Tyree Henry), tra i due nasce un legame consolidato dal loro passato e dai loro traumi. Attraverso la loro amicizia, Causeway sembra dimostrare che è più facile provare compassione per le lotte di qualcun altro che per le proprie, ma che l'unione permette di imparare a crescere.

La sceneggiatura di Causeway è stata scritta da Ottessa Moshfegh, Luke Goebel ed Elizabeth Sanders. La regista Lila Neugebauer è anche produttrice esecutiva con la Excellent Cadaver di Jennifer Lawrence.