Causeway: il film di Jennifer Lawrence oggi in concorso alla Festa del cinema di Roma 2022

Causeway, il nuovo film di Jennifer Lawrence in uscita il 4 novembre su Apple TV+, sarà presentato in concorso oggi, Sabato 15 Ottobre, presso la Festa del cinema di Roma 2022.

Causeway, il ritratto intimo di una soldatessa che lotta per adattarsi alla sua vita dopo il ritorno a casa a New Orleans, sarà presentato oggi alla Festa del cinema di Roma 2022. La pellicola, diretta da Lila Neugebauer e interpretata da Jennifer Lawrence e Brian Tyree Henry debutterà su Apple TV+ il 4 novembre 2022.

In Causeway, la Lawrence interpreta Lynsey, una militare statunitense che è recentemente tornata nella sua città natale, in New Orleans, dopo aver subito un trauma cranico mentre era in servizio in Afghanistan. In precedenza nel Corpo degli ingegneri dell'esercito degli Stati Uniti, Lynsey si ritrova a tornare dalla guerra per un altro genere di battaglia, affrontando sua madre negligente e i demoni del passato.

Causeway: Jennnifer Lawrence e Brian Tyree Henry in piscina

Non essendo in grado di prendersi cura di se stessa a causa della lesione cerebrale, Lynsey attraversa un periodo buio durante la sua riabilitazione e sogna di tornare nell'esercito. Quando incontra James (Brian Tyree Henry), tra i due nasce un legame consolidato dal loro passato e dai loro traumi. Attraverso la loro amicizia, Causeway sembra dimostrare che è più facile provare compassione per le lotte di qualcun altro che per le proprie, ma che l'unione permette di imparare a crescere.

Causeway è diretto da Lila Neugebauer (lo spettacolo di Broadway "The Waverly Gallery", "Maid", "The Last Thing He Told Me") e scritto da Ottessa Moshfegh & Luke Goebel e Elizabeth Sanders. Il film è interpretato dalla Lawrence ("Don't Look Up", "Il lato positivo", "American Hustle - L'apparenza inganna") e Brian Tyree Henry ("Atlanta", "Bullet Train", "Se la strada potesse parlare").