Causeway: Jennifer Lawrence si apre sulla motivazione "molto personale" che si cela dietro al suo nuovo film

Jennifer Lawrence, durante un'intervista rilasciata per Vogue a proposito di Causeway, ha parlato del suo nuovo film, che sarà presentato in anteprima la prossima settimana a Toronto, rivelando che qualcosa di molto personale l'ha spinta a raccontare questa storia.

"Ho sempre avuto una tematica molto importante, un tema che accomuna tutti i miei film da quando avevo 18 anni", ha spiegato la Lawrence alla rivista, prima di rifiutarsi di fornire ulteriori dettagli dopo aver definito l'argomento come "molto personale".

Ma l'attrice, che non è mai brava ad auto-censurarsi, ha poi spiegato: "L'arte il più delle volte riguarda la propria madre. Esito a dirlo perché non voglio che qualcuno torni indietro e guardi i miei film - o guardi questo film in particolare - pensando che questo è il modo in cui sto dipingendo mia madre."

"Mia madre è una persona meravigliosa. Ma questo non significa che non ci siano ancora cose della mia infanzia su cui sto lavorando", ha continuato Jennifer Lawrence, prima di parlare del suo nuovo film: "Penso di essermi connessa a questo personaggio molto profondamente in quel momento specifico della mia vita. Mi emoziono ogni volta che guardo il film".