Caught Stealing: svelato il mediocre punteggio Rotten Tomatoes del nuovo film con Austin Butler

Dopo la première, il nuovo thriller di Darren Aronofsky Caught Stealing con Austin Butler ottiene un discreto punteggio su Rotten Tomatoes e Metacritic, tra paragoni illustri e qualche perplessità sulla distribuzione.

Il nuovo film di Darren Aronofsky, Caught Stealing, è finalmente stato valutato dalla critica, e i primi riscontri parlano chiaro: un'accoglienza positiva, ma non travolgente. Dopo l'uscita dell'embargo sulle recensioni, il film ha ottenuto un 79% su Rotten Tomatoes e un 68 su Metacritic, numeri che lo collocano nella fascia del "buono ma non imperdibile".

Non siamo davanti a un'opera monumentale come Il cigno nero o The Wrestler, ma molti critici hanno comunque riconosciuto la mano sicura del regista, arrivando a paragonare il film a Fuori orario di Martin Scorsese.

Un romanzo di culto trasformato in thriller metropolitano

La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Charlie Huston del 2004 e porta sullo schermo la storia di Hank Thompson, interpretato da Austin Butler. Ex promessa del baseball liceale, Hank vede la sua vita cambiare radicalmente quando accetta un favore in apparenza banale: prendersi cura del gatto di un vicino. Quel gesto lo trascina in una spirale di violenza, criminalità e inseguimenti che trasformano la sua esistenza in un incubo urbano.

Una scomoda circostanza - Caught Stealing: Matt Smith e Austin Butler sul set

Accanto a Butler troviamo un cast ricchissimo: Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Vincent D'Onofrio, Carol Kane, Griffin Dunne, Bad Bunny, Matt Smith e Regina King. Aronofsky ha scelto di costruire una vera e propria storia corale, popolata da personaggi eccentrici e criminali più grandi della vita, ambientando tutto nel Lower East Side degli anni '90.

Nonostante i buoni riscontri, molti si interrogano sulla decisione di Sony di distribuire il film il 29 agosto, ultima settimana della stagione estiva, tradizionalmente poco favorevole alle uscite di richiamo. Un azzardo che fa discutere, soprattutto considerando che l'unico titolo realmente redditizio dello studio negli ultimi mesi è stato 28 Years Later, che ha a malapena coperto i costi.

La regia di Aronofsky e i paragoni con il passato

Girato a New York nell'autunno del 2024, il film vede Aronofsky collaborare ancora una volta con il direttore della fotografia Matthew Libatique, suo partner artistico di lunga data. Lo stile visivo, cupo e nervoso, conferisce al film un'atmosfera claustrofobica che richiama i lavori più sperimentali del regista. Nonostante ciò, diversi critici hanno sottolineato come Caught Stealing non possieda la stessa potenza drammatica di The Whale (2022), film che valse a Brendan Fraser l'Oscar come miglior attore.

Una scomoda circostanza - Caught Stealing: una foto dei protagonisti Zoë Kravitz, Austin Butler

Se da un lato la critica ha accolto positivamente l'energia e l'inventiva della regia, dall'altro alcuni recensori hanno sottolineato un'eccessiva leggerezza nella scrittura, che rende la pellicola più un esercizio di stile che un'opera di grande spessore. Tuttavia, il paragone con Scorsese e l'ambientazione newyorkese anni '90 restano elementi di forte fascino, destinati a incuriosire il pubblico.