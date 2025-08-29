Zoë Kravitz, la star di Caught Stealing: "Ho accidentalmente drogato i miei amici con funghi allucinogeni"

L'attrice e co-protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky ha raccontato un aneddoto particolare che le è accaduto di recente.

Zoë Kravitz è al cinema in questi giorni in Una scomoda circostanza - Caught Stealing, diretto da Darren Aronofsky, al fianco di Austin Butler. L'attrice, nel corso di una recente intervista, ha raccontato un aneddoto legato ai funghi allucinogeni.

Kravitz, dopo il debutto alla regia con Blink Twice, è tornata davanti alla macchina da presa in un film molto atteso dai fan del regista di Requiem for a Dream e The Wrestler.

Zoë Kravitz ha drogato accidentalmente i suoi amici

"Non ho mai assunto allucinogeni per sbaglio, ma ho accidentalmente drogato diverse persone" ha raccontato Kravitz alla sua co-star Austin Butler "Si tratta di persone che hanno aperto il mio frigorifero quando non ero a casa. È successo quattro volte".

Zoë Kravitz e Austin Butler in una scena di Una scomoda circostanza

I funghi allucinogeni erano trasformati in cioccolatini dall'aspetto apparentemente normale: "Una volta, mentre stavo girando The Batman, una mia amica è venuta a trovarmi da Parigi, ha aperto il mio frigorifero quando non c'ero e ha mangiato i cioccolatini ai funghi che avevo lì. Mi ha chiamato, e io ho dovuto lasciare il lavoro per occuparmi di lei" ha spiegato l'attrice "E poi, un mese dopo, è successo di nuovo, a un'altra amica. E adesso etichetto tutto".

Secondo la star, tuttavia, i suoi amici sono in parte responsabili:"Penso anche che non si debba aprire i frigoriferi delle persone e mangiare semplicemente del cioccolato senza etichetta!" ha scherzato.

La nuova avventura sullo schermo di Zoë Kravitz e Austin Butler

Ambientato nella New York del 1998, Una scomoda circostanza - Caught Stealing è tratto dal romanzo di Charlie Huston. È la storia di Hank Thompson (Austin Butler), ex promessa del baseball la cui carriera è stata stroncata da un grave infortunio.

Diventato gestore di un bar e impegnato sentimentalmente con Yvonne (Kravitz), Hank riceve in affido dal vicino Russ (Matt Smith) il suo gatto e l'appartamento perché l'uomo deve andare a Londra. Aggredito improvvisamente da due mafiosi russi, Hank scopre che nella lettiera del gatto è presente una chiave che dà accesso ad una somma ingente di denaro.