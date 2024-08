Cattivissimo Me, in arrivo un film in live-action sui Minions?

Mentre le trasposizioni in live-action di popolari film d'animazione sono ormai la prassi, quando si tratta degli iconici Minions del franchise di Cattivissimo Me, il regista Chris Renaud non è qualcuno che seguirebbe quella tendenza.

Nel corso di una chiacchierata con Film Hounds, a Renaud è stato chiesto se gli piacerebbe vedere i Minions in live-action un giorno e lui ha risposto in maniera piuttosto sicura e sincera: "Dio, spero proprio di no".

"Questa è la mia risposta", ha aggiunto Renaud. "Se ci sono state conversazioni di questo tipo, non ne sono stato informato. Ma per me, ciò che definisce questo mondo è che è animato e ci permette di farla franca con quello che facciamo. Come chiudere un minion nel distributore automatico o far saltare in aria Gru quando attacca Vector. Sono idee davvero da cartone animato, come quelle che sarebbero state in un cartone di Bugs Bunny".

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, una scena del film

Il regista ha poi aggiunto: "Diventa qualcosa di completamente diverso se si fa una versione live-action. Per me, personalmente, non è molto attraente. Ancora una volta, chissà cosa può succedere, ma questa è la mia considerazione personale".

Renaud non è l'unico regista a pensare che alcune storie debbano rimanere ancorate all'animazione. Pete Doctor della Pixar ha dichiarato all'inizio di quest'anno che l'idea di un Ratatouille in live-action non è qualcosa che prenderebbe in considerazione, perché non sempre i mondi si riescono a tradurre facilmente dall'animazione al live-action.

Lo scorso luglio è stato annunciato che Minions 3 è ufficialmente in lavorazione. Il sequel dovrebbe arrivare nelle sale il 30 giugno 2027. Il film sarà scritto da Bryan Lynch (Minions, Big Helium Dog) e diretto dal candidato all'Oscar Pierre Coffin, regista dei primi tre film di Cattivissimo Me e di Minions.