Minions 3: Universal annuncia la data di uscita del sequel

Minions 3 ha ora una data di uscita: l'appuntamento per i fan nei cinema americani è stato fissato a mercoledì 30 giugno 2027.

La notizia è arrivata a pochi giorni dal debutto di Cattivissimo Me 4 che, in patria, è già arrivato a quota 255 milioni di dollari.

I dettagli del sequel

La sceneggiatura del terzo capitolo delle avventure dei simpatici aiutanti di Gru è stata scritta da Brian Lynch (Minions, Pets), e sarà diretto da Pierre Coffin, nominato agli Oscar e già nel team che ha portato al successo la saga di Cattivissimo Me e i film spinoff.

Coffin, inoltre, ha dato voce ai minions fin dal loro debutto, avvenuto nel 2010.

Minions 3 sarà prodotto da Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination, e da Bill Ryan (Super Mario Bros. Il Film).

La saga di Cattivissimo me, anche grazie agli spinoff dedicati alle creaturine gialle, è arrivata attualmente a superare i 5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo.

Cattivissimo Me 4, il ritorno di Gru e Famiglia: tutto quello che sappiamo sull'atteso sequel

Il ritorno della famiglia di Gru

In Cattivissimo me 4 il supercattivo Gru (con la voce di Steve Carell nella versione originale e quella in italiano di Max Giusti) è diventato un agente della Lega Anti-Cattivo. Nella sua vita c'è spazio anche per Lucy (Kristen Wiig, doppiata da Carolina Benvenga) e le loro figlie - Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) e Agnes (Madison Polan). I protagonisti accolgono inoltre un nuovo membro nella famiglia, Gru Jr., deciso a far disperare suo padre.

Gru dovrà combattere contro un nuovo nemico, Maxime Le Mal (l'icona della commedia Will Ferrell, doppiato da Stefano Accorsi) e la fidanzata, la femme fatale Valentina (Sofia Vergara), per cui la famiglia sarà costretta alla fuga.

Il film presenta nuovi personaggi interpretati da Joey King (Bullet Train), Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) e Chloe Fineman (Saturday Night Live).