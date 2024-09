Cattivissimo Me 4 non molla la presa, primo al box office italiano dopo cinque settimane

Non cambiano le posizioni della classifica di incassi italiani che vedono Cattivissimo Me 4 e Beetlejuice Beetlejuice stabili al primo e secondo posto.

Non è ancora uscito il titolo che scalzerà Cattivissimo Me 4 dalla prima posizione del box office italiano. A ben cinque settimane dall'uscita la pellicola targata Illumination Entertainment e Universal non accenna a stancare gli spettatori nostrano che permettono al film di incassare altri 754.000 euro, arrivando al totale record di 16,2 milioni complessivi. Il franchise animato celebra l'ennesimo successo continuando a incantare il grande pubblico, desideroso di godere della gesta di Gru e dei Minions.

Un primo piano del fantasma di Michael Keaton

Stabile al secondo postro da tre settimane, Beetlejuice Beetlejuice incassa altri 683.000 totalizzando 4,2 milioni complessivi. Risultato di tutto rispetto per il sequel del cult di Tim Burton, accolto con entusiasmo grande pubblico desideroso di rivedere in azione il malefico spiritello di Michael Keaton a fianco delle co-star Winona Ryder e Jenna Ortega, per la prima volta insieme. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice.

Terzo posto per il documentario Inter. Due stelle su cuore, pellicola celebrativa diretta da Carlo A. Sigon e prodotta da Filmmaster a uso e consumo dei tifosi del team milanese, che vengono trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietta al centro dell'universo nerazzurro, nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore. A sorpresa, il film totalizza 681.000 euro da 234 schermi, con quasi 200.000 euro di incasso raccolti nel primo giorno di uscita, il 19 settembre.

Scende in quarta posizione l'horror Blumhouse/Universal Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Interpretato da James McAvoy, il film è il remake dell'omonima pellicola danese del 2022, ma nonostante le ottime critiche il pubblico non premia la pellicola. Gli incassi del weekend si fermano a 352.000 euro, superando a mala pena il milione in due settimane. Come rivela la nostra recensione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al centro della storia troviamo una famiglia americana che trascorre il weekend nella dimora di un nucleo familiare inglese solo per scoprire che il padrone di casa (James McAvoy) possiede un lato piuttosto sinistro.

Al quinto posto debutta il cartoon a sfondo ecologista Ozi - La voce della foresta, che raccoglie solo 183,000 euro da 311 sale.

Ottimo esordio per Vermiglio di Maura Delpero, che apre in decima posiziome. Il film, vincitore del Leone D'Argento - Gran Premio della Giuria all'ultima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ha fatto registrare un incasso di 132.737€, con la straordinaria media copia di quasi 5.000€, di gran lunga la migliore della top ten. Da questa settimana le copie saranno 70.