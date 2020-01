Cats: la testimonianza di chi l’ha visto sotto l’effetto di funghi allucinogeni

Taylor Swift in una scena del film Cats

Uno spettatore che ha visto il film Cats sotto l'effetto di funghi allucinogeni si è raccontato su Twitter e in un'intervista. Si tratta di Rob Sheridan, noto artista e autore di fumetti, che ha descritto sui social la propria esperienza e poi ha accettato di farsi intervistare dal sito Birth.Movies.Death. Ha esordito spiegando il motivo di questa scelta: "Come conoscitore di film brutti, appena è uscito il trailer sapevo che avrei dovuto vederlo in sala mentre ero strafatto." Ha poi precisato una cosa importante: "Non avevo mai visto un film sotto l'effetto dei funghi, e non credo che lo rifarò."

Come spiega Bob Sheridan nell'intervista, l'esperienza di Cats dopo aver assunto quelle sostanze è iniziata male già con i trailer: "Stavo sprofondando nella sedia, il mio corpo era liquefatto, e all'improvviso ho visto il trailer di Sonic Il Film e stavo impazzendo. Mi infastidiva soprattutto il pelo digitale, e stavo per vedere un film di due ore pieno di quella roba. Poi hanno fatto vedere il trailer di Dolittle, e lì oltre al pelo in CGI c'erano gli animali parlanti. E poi ancora Il richiamo della foresta, con un cane digitale." Poi è iniziato il film vero e proprio: "Alla vista del primo gatto mi sono messo a ridere. C'erano circa dieci persone in sala, e mi sono guardato in giro per vedere se anche loro stessero impazzendo. Alla fine del primo numero musicale applaudivano! Ero in una sala con persone che erano fan del musical, e temevo che scoprissero che ero un infiltrato."

L'esperienza ha avuto un esito inatteso, grazie all'intervento della moglie che era in sala con lui: "Lei, immaginando che volessi andarmene prima, ha fatto partire un cronometro all'inizio della proiezione. Ho resistito un'ora e tredici minuti. Non so come finisce il film, ma ad essere sinceri non sono neanche sicuro di come inizi, o se fosse veramente iniziato." Il film di Tom Hooper, uscito nelle sale americane subito prima di Natale, arriverà in Italia il 20 febbraio.