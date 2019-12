Cats: l'accoglienza su Rotten Tomatoes è disastrosa

Cats sta per arrivare nei cinema americani e l'accoglienza riservata al film su Rotten Tomatoes è assolutamente disastrosa.

L'adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber, dopo 89 recensioni, si è fermato a un 17% di commenti positivi con ben 74 interventi dei critici molto negativi e solo 15 a favore del progetto. Cats, nonostante l'apprezzamento nei confronti del lavoro compiuto dal cast, viene infatti criticato a causa degli aspetti visivi e della scelta di modificare digitalmente gli attori per trasformarli in gatti. Tom Hooper, inoltre, viene accusato di aver gestito la regia in modo "noioso, privo di vita e banale".

Le recensioni positive sottolineano invece la capacità del lungometraggio di attirare l'attenzione degli spettatori. Tra i critici c'è persino chi ha sostenuto che il progetto sia "coinvolgente nel modo più orribile possibile e che sia facilmente uno dei peggiori film del decennio".

Nel cast di Cats, diretto da Tom Hooper, troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni. Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.