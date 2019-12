Cats, Evan Rachel Wood critica il film: "Peggio di quanto pensassi, è terribile!"

Cats ha deluso profondamente l'attrice Evan Rachel Wood che ha condiviso la sua recensione negativa sui social media esprimendo tutto il suo stupore nell'assistere all'adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber.

L'attrice ha lasciato spazio a tutta la propria delusione e frustrazione sui social media prima di cancellare i propri tweet e condividere un video su Instagram in cui ribadisce il proprio stupore. Evan Rachel Wood ha scritto: "Cats è in realtà peggio di quanto pensassi. E pensavo già che sarebbe stato orribile. Ma... sono davvero senza parole. Perché cambiare la coreografia? Sono... semza parole".

La star, recentemente tra i doppiatori della versione originale di Frozen 2, ha poi condiviso un video in cui dichiara: "Devo mostrare la mia vera reazione live a questo film. Che c---zo, c---zo, c---zo? Cosa? Cosa? Cosa... c---zo? Cosa c---zo? O mio dio!".

Evan ha poi ribadito su Instagram: "Hanno cambiato la coreografia iconica. Hanno tolto il 70% dei personaggi principali. Cambiato la trama. Sono cresciuta a teatro. Ho sposato un ballerino. Ho un enorme rispetto per quello che fanno, ed è per questo che è una tale delusione e un'opportunità mancata per quella comunità".

In un altro tweet che ha poi cancellato, la star di Westworld ha però ribadito che la colpa del "disastro" non è legata al cast stellare.

Nel cast di Cats, diretto da Tom Hooper, troviamo l'attore e conduttore James Corden, i premi Oscar Judi Dench e Jennifer Hudson, il cantante Jason Derulo, Idris Elba, il veterano Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, prima ballerina del Royal Ballet.

Il musical Cats è andato per la prima volta in scena nel 1981 ed è diventato nel corso degli anni uno degli show di maggior successo nella storia del teatro londinese e americano, conquistando il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e di numerose generazioni. Lo show si basa sul libro di T.S. Eliot intitolato Il libro dei gatti tuttofare e racconta le storie dei gatti che vivono nel quartiere di Jellicle. Gli animali si ritrovano in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity.