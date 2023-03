Cats: la reazione di Rebel Wilson quando ha visto il film per la prima volta

La star di Cats, Rebel Wilson, ha ricordato quale fu la sua prima reazione alla visione del film del 2019 basato sull'omonimo musical pluripremiato di Andrew Lloyd Webber. L'attrice vide la pellicola solo durante la première ufficiale.

In una delle ultime interviste rilasciate, Rebel Wilson, è tornata con la mente alla prima visione di Cats, pellicola che ha visto la luce nel 2019 che corso del tempo ha diviso pubblico. Nel cast dell'adattamento del musical c'erano tra i vari volti quelli di Judi Dench, Idris Elba e James Corden.

Rebel Wilson, il contratto di Pitch Perfect prevedeva che non potesse perdere peso

Conversando con Andy Cohen durante il Watch What Happens Live!, la Wilson ha raccontato cosa ha provato quando ha guardato Cats per la prima volta. Come spiegato dalla stessa attrice, prima di vedere la pellicola durante la première ufficiale, aveva visto solo una parte film. La reazione arrivata dopo è stata di totale "sorpresa".

"La verità è che mi avevano mostrato la versione senza effetti digitali, quindi ho visto tutti noi in questi abiti attillati in lycra... Quella è stata la prima volta che l'ho visto e ho detto: 'Ah, va bene così'. L'ho visto per la prima volta alla prèmiere seduta accanto a tutti e ho detto: 'Questo è... questo è...' Questo è quello che ho detto".

Dal cast, al regista, il premio Oscar Tom Hooper, fino ad arrivare alla performance di Taylor Swift, le pellicola sembrava avere tutti gli ingredienti giusti per diventare un grande successo. In seguito alla diffusione delle prime immagini e del trailer ufficiale, in molti iniziarono però a mostrarsi scettici. Successivamente, il pubblico si soffermò sull'aspetto dei gatti e sulla difficoltà nel seguire la trama, soprattutto per coloro che non conoscevano il musical originale.

La Wilson non è poi stata la sola ad esprimersi in merito alla pellicola. Secondo quanto riportato da ScreenRant, anche James Corden ne parlò dichiarando di non aver visto il film ma di aver sentito dire che era "terribile".

E voi cosa ne pensate dell'adattamento del musical di Andrew Lloyd Webber?