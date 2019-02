Cate Blanchett ha indossato le Gemme dell'Infinito ai BAFTA?

La star di Thor: Ragnarok Cate Blanchett ha presenziato all'ultima edizione dei BAFTA e si è mostrata sul red carpet con un nuovo look mozzafiato. Nessun membro della sua crew avrebbe pensato che l'attrice sarebbe stata nel mezzo del dibattito dei fan Marvel sulle Gemme dell'Infinito appese al suo collo!

Il vestito di Cate Blanchett, infatti, è stato impreziosito da alcune gemme preziose di diverse forme e dimensioni, e i fan hanno subito notato la somiglianza con quelle Gemme dell'Infinito tanto ricercate da Thanos in Avengers: Infinity War. Nonostante la dea della morte Hela sia presumibilmente morta nel MCU per mano di Surtur, questo non ferma l'attrice dall'esprimere il suo desiderio di tornare nelle prossime pellicole:

"Sì, penso sia morta. Sembra molto morta. Ma c'è sempre un modo per tornare, e c'è sempre un modo per andare avanti, chi lo sa? Lo vorrei rifare. Non dico no all'ipotesi."

Ecco alcuni dei tweet dei fan sui social:

"Colpo di scena per Avengers: Endgame: pare che Hela si sia riuscita a salvare da un lieve caso di morte, ha sconfitto Thanos e ha trasformato le Gemme dell'Infinito in un vestito."

Surprise plot twist for #AvengersEndgame: looks like Hela recovers from her slight case of death, defeats Thanos and turns the Infinity Stones into a dress. https://t.co/HfBRgoQAaI — Helen O'Hara (@HelenLOHara) February 10, 2019

"Cate schiocca le dita e il 50% delle altre attrici sparisce"

Cate clicks and 50% of the other actresses all disintegrate. https://t.co/DZxif8Byex — James 'Naomi Smalls for the win' Potter (@dontforgetjames) February 10, 2019

"Incredibile che Thanos abbia nascosto le Gemme dell'Infinito nella collana di Cate Blanchett ai BAFTA!"

Canny believe that Thanos hid the infinity stones in Cate Blanchett's BAFTA necklace smh #EEBAFTAs pic.twitter.com/e2RaxLOjjC — Dom Punt (@dompunt) February 10, 2019

Come comunicato da Disney, ecco la trama di Avengers: Endgame: "Dopo gli eventi devastanti di Avengers: Infinity War, l'universo intero è in rovina per colpa del Titano pazzo, Thanos. Con l'aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers dovranno riunirsi ancora una volta per annullare l'effetto delle sue azioni e ripristinare l'equilibrio una volta per tutte, noncuranti delle possibili conseguenze".

Dopo lo schiocco di dita di Thanos, infatti, il mondo si è ritrovato improvvisamente decimato: non solo metà della popolazione, a sparire sono stati anche alcuni eroi come Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, Groot e molti altri. Come visto nel primo trailer e nello spot andato in onda durante il Super Bowl, i Vendicatori rimasti hanno il compito di rimediare a quanto Thanos ha fatto insieme a nuovi, possibili alleati. Al fianco di Captain America, Vedova Nera, Thor e compagni ritroveremo Occhio di Falco e nuovi supereroi come Captain Marvel. Avengers: Endgame, senza ombra di dubbio tra i film più attesi dell'anno, riporterà sullo schermo forse per l'ultima volta anche Iron Man, che al momento desta molta preoccupazione nei suoi fan, ancora depresso e disperso nello spazio in compagnia di Nebula, come il primo trailer sembra aver confermato.