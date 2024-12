Harry Potter: nel cast della serie anche una famosa attrice premio Oscar?

Se ci fosse un monitoraggio della consapevolezza per una serie televisiva che dovrebbe debuttare tra due anni, Harry Potter della HBO avrebbe un punteggio altissimo.

Dal momento in cui il fedele adattamento dell'amata serie di libri di J.K. Rowling è stato annunciato ufficialmente nell'aprile del 2023 come serie decennale, il progetto è stato oggetto di un interesse e di uno scrutinio senza precedenti da parte dei fan.

A partire dal ruolo di produttrice esecutiva della scrittrice Rowling, alla luce di alcune sue dichiarazioni controverse, fino a tutti gli sviluppi creativi, compresa l'elaborata ricerca di una sceneggiatrice, che ha portato all'assunzione di Francesca Gardiner di Succession.

Harry Potter: da Hagrid alla McGranitt tutti gli attori in lizza per il casting

Progetto Lazarus 2: Paapa Essiedu in una prima immagine della seconda stagione della serie

La frenesia per la serie di Harry Potter ha ora raggiunto il livello più alto, dato che la serie ha iniziato il casting in vista dell'inizio della produzione prevista per l'estate 2025. La Gardiner ha rivelato questa settimana che circa 32.000 ragazzi hanno inviato nastri di audizione per i ruoli principali di Harry, Hermione e Ron.

I produttori della serie e la direttrice del casting, Lucy Bevan, sono stati impegnati a compilare liste di desideri e a verificare la disponibilità di noti attori britannici per i ruoli dei protagonisti adulti, in uno dei processi di casting più seguiti di sempre.

20 regali perfetti per i fan di Harry Potter

Tra un livello di segretezza e NDA draconiani di proporzioni Marvel per tutti i talenti coinvolti, si è parlato di alcuni nomi per dei ruoli più iconici della serie di Harry Potter, che dovrebbero essere interpretati da attori più giovani rispetto ai film.

Infatti, la Gardiner e il regista della serie, Mark Mylod, hanno rivelato questa settimana che si atterranno alle età canoniche, il che significa che Severus Piton, ad esempio, avrà solo 31 anni e i Dursley saranno molto più giovani di quanto non fossero nei film.

Il primo nome a circolare è stato quello del premio Oscar Mark Rylance per il ruolo di Silente, preside di Hogwarts, interpretato nei film dai compianti Richard Harris e Michael Gambon. Più recentemente, Mark Strong è emerso come una prospettiva per la parte, insieme a Paapa Essiedu di I May Destroy You per il ruolo del Maestro di Pozioni Piton, interpretato dal compianto Alan Rickman nei film.

Mark Strong in un'immagine del film Nessuna verità

Si vocifera, inoltre, anche che la co-creatrice/star di Bad Sisters, nominata agli Emmy, Sharon Horgan, sia stata presa in considerazione per il ruolo della vicepreside Minerva McGonagall, interpretata da Maggie Smith nei film. Inoltre, ci sono state informazioni contrastanti sul fatto che anche il premio Oscar Rachel Weisz sia sulla lista dei desideri per il ruolo, in che farebbe esaltare gran parte dei fan.

Nel frattempo, Brett Goldstein, vincitore di un Emmy e beniamino dei fan di Ted Lasso, è stato indicato per il ruolo del guardiacaccia di Hogwarts, Rubeus Hagrid, interpretato da Robbie Coltrane. Si ritiene però, che nessuno degli attori abbia ricevuto offerte ufficiali.

La serie televisiva di Harry Potter, che sarà girata presso i Warner Bros Studios. Leavesden, dove sono stati girati i film, dovrebbe debuttare su HBO alla fine del 2026-27.