Cast Away: Tom Hanks: "FedEx mi diede l'idea per il film"

Durante un'intervista del 2017 Tom Hanks, circondato da altre superstar del cinema, ha parlato con un giornalista di The Hollywood Reporter a proposito della genesi di Cast Away: secondo l'attore il soggetto del film prese forma grazie ad un articolo sull'azienda di spedizioni denominata FedEx.

Cast Away: Tom Hanks in una scena del film

"Ho realizzato Cast Away perché volevo esaminare il concetto di quattro anni di disperazione e solitudine, in cui non si ha nessuno dei requisiti per vivere: cibo, acqua, riparo, fuoco e compagnia. Ma ci sono voluti sei anni per mettere insieme la squadra che avrebbe effettivamente approfondito questo concetto." Ha spiegato l'attore americano.

"Io e Bill Broyles eravamo due terzi di quella squadra, fino all'arrivo di Bob Zemeckis, che fornì l'altro terzo. Io avevo soltanto quell'idea originale. Stavo leggendo un articolo sulla FedEx un giorno e mi resi conto che i 747 pieni di pacchi volano attraverso il Pacifico tre volte al giorno. Pensai: 'Che cosa succede se uno di questi aerei cade?'" Ha concluso Hanks.

Cast Away: Tom Hanks in una scena

Su Rotten Tomatoes la pellicola detiene un punteggio di approvazione dell'89% basato su 157 recensioni, con un punteggio medio di 7,40 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Imperfetto ma affascinante, Cast Away offre una sceneggiatura intelligente, un grande regista come Robert Zemeckis e una performance impeccabile di Tom Hanks."