Cast Away: un esperto di sopravvivenza nella giungla spiega perché il film con Tom Hanks è così accurato

Cast Away, il classico dramma di Robert Zemeckis, ha recentemente ricevuto grandi elogi da un esperto di sopravvivenza, il quale ha spiegato perché il film è così accurato e realistico. La pellicola del 2000 narra le vicende di Charles "Chuck" Noland, un analista di sistemi FedEx che lotta per sopravvivere dopo che il suo aereo si schianta su un'isola deserta nel Pacifico del Sud.

Tom Hanks interpreta l'iconico personaggio principale, mentre Helen Hunt interpreta Kelly Lovett, la fidanzata di Chuck. Ventitre anni dopo l'uscita del film, l'esperto di sopravvivenza nella giungla Hazen Audel ha recentemente analizzato il realismo del film, parlandone durante un video diffuso da Insider:

Cast Away: Tom Hanks in una scena del film

"Nel mondo moderno, tutti cercano di stare lontani da qualsiasi tipo di acqua nella natura selvaggia. Tutti sembrano essere spaventati da essa, ma in una situazione disperata come quella, cerchi di trovare qualsiasi piccola quantità di acqua possibile. Questo è piuttosto realistico, specialmente sulle isole remote nel Pacifico del Sud."

"L'unica fonte di acqua dolce è quella che si raccoglie sulle foglie, ed è l'unico luogo dove potrai trovare dell'acqua, quindi quella scena era molto realistica. Anche raccoglierla in un recipiente come una noce di cocco è una situazione molto realistica. Ci sono effettivamente migliaia di persone che vivono in questo stesso ambiente, popolazioni indigene che non hanno acqua sotterranea fresca, quindi sono totalmente dipendenti dall'acqua piovana. Due miei amici hanno lavorato come consulenti alle riprese di questo film e devo dire che questa scena è la migliore che abbia visto per quanto riguarda il realismo."