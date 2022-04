Tom Hanks, la reunion con il suo amico Wilson 22 anni dopo Cast Away

Ventidue anni dopo il naufragio di Cast Away, Tom Hanks ha ritrovato il suo amico Wilson. Questa volta, la location si è spostata da un'isola deserta alla partita di apertura della MLB dei Cleveland Guardians, durante la quale l'attore ha lanciato il primo pitch.

A riprova di quanto lo sport in generale possa salvare la vita, Tom Hanks ha portato con sé sul campo da baseball anche il suo braccio destro Wilson (suo migliore amico in Cast Away), mostrandolo con grande soddisfazione a tutti i presenti accorsi per vedere la partita di apertura dei Cleveland Guardians.

Lanciato da Guardians, Tom Hanks ha omaggiato anche Larry Doby Jr., il figlio del defunto Larry Doby, un ex membro della squadra di Cleveland che fu il primo giocatore nero nell'American League. A causa del vento, però, il lancio di Hanks non è stato estremamente pulito. Tutti i fan di Cast Away, però, saranno stati più che soddisfatti ad aver assistito a questa piacevole reunion.

Prossimamente, Tom Hanks sfilerà a Cannes grazie a Elvis, biopic realizzato da Baz Luhrmann e dedicato a Elvis Presley. Nel film, l'attore interpreta il colonnello Tom Parker, enigmatico manager della star della musica.