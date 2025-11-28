Caso Tara Reid, lo youtuber influencer accusato nega: "Non ho messo droga nel suo drink"

Tara Reid avrebbe indicato nello youtuber influencer Sean P il colpevole di aver inserito della droga nel suo bicchiere di vino mentre si trovava al bar dell'hotel vicino Chicago dove l'attrice si era recata per partecipare ad un evento con i suoi fan.

Il nome di Sean P è presente in un rapporto della polizia in cui Tara Reid lo cita come persona presente al momento del fatto. In un momento in cui il bicchiere dell'attrice è rimasto incustodito, secondo l'accusa lo youtuber avrebbe inserito della droga che avrebbe causato il malore dell'attrice.

Sean P nega le presunte accuse di Tara Reid

In base a quanto riporta TMZ, la star di American Pie avrebbe perso conoscenza e si sarebbe risvegliata in ospedale. Sean P sostiene di essere stato accusato da Reid ma un rappresentante dell'attrice ha spiegato: "Stiamo solo cercando di capire cosa sia successo".

Tara Reid in una scena di Cruel Intentions

Secondo il racconto di Sean P, lo youtuber avrebbe incontrato Tara Reid al bar dell'hotel DoubleTree a Rosemont, Illinois, nella tarda serata di sabato. Dopo aver iniziato a parlare sono usciti entrambi a fumare una sigaretta. Subito dopo, avrebbe notato un cambiamento di comportamento nell'attrice che improvvisamente si è accasciata a terra.

La versione di Tara Reid contro Sean P

Nel rapporto della polizia, Tara Reid sostiene che il giorno seguente, Sean P le avrebbe inviato un video che la mostrava mentre veniva portata via in barella fuori dall'hotel, un gesto che lei avrebbe interpretato come un tentativo di estorsione.

In seguito all'invio del video, Sean P sostiene che Reid l'avrebbe accusato di averle somministrato del roofie nel drink, un'accusa che lui nega. Tuttavia, un portavoce dell'attrice ha specificato che Tara Reid non ha mai accusato Sean P di averle somministrato la droga e che questa versione dei fatti è del tutto inesatta. Nonostante la disavventura, la star di American Pie ha partecipato il giorno seguente all'evento con i fan per il quale si trovava a Chicago in quel momento.