Casino Royale: Mads Mikkelsen dimenticò la sceneggiatura del film su un aereo

Mads Mikkelsen ha ricordato la volta in cui dimenticò su un aereo la sceneggiatura di Casino Royale, ventunesimo capitolo della saga di James Bond, mettendo a rischio la segretezza del primo film con Daniel Craig nel ruolo di 007.

Mads Mikkelsen in una scena di Casino Royale

Di recente, il nome di Mads Mikkelsen è finito al centro delle cronache per il suo coinvolgimento in importanti franchise come quelli di Indiana Jones e di Animali Fantastici. In precedenza, l'attore danese ha conquistato il pubblico internazionale grazie ad interpretazioni di livello su piccolo e grande schermo, ad esempio come protagonista nella serie Hannibal o per il ruolo di Le Chiffre nel film Casino Royale del 2006.

Tuttavia, c'è stato un momento in cui quest'ultima performance è stata messa a rischio da una dimenticanza della quale ha parlato lo stesso Mikkelsen al magazine Vulture, ammettendo di essere stato assalito dal panico in quell'occasione. "Ho ricevuto la sceneggiatura prima del casting, ed è stata la prima volta in cui ho ricevuto una sceneggiatura che aveva il mio nome stampato su ogni pagina", ha raccontato l'attore, aggiungendo: "Mi sono addormentato sull'aereo e l'ho dimenticata a bordo. Sono stato preso dal panico perché ormai ero fuori dall'aereo e mi ero già incamminato per andarmene".

Mikkelsen ha quindi ricordato il momento in cui si è reso conto di aver lasciato la sceneggiatura sull'aereo. "Mi sono reso conto di quanto successo e sono subito tornato indietro ma non mi hanno lasciato entrare. Penso di essere stato solo fortunato perché chiunque abbia ripulito quell'aereo non ha avrà avuto assolutamente idea di cosa fossero quei fogli e l'ha buttati via", ha detto l'attore, concludendo col dire: "Ovviamente sarebbe stato un completo disastro se la sceneggiatura fosse finita sulla prima pagina del The Sun. Voglio dire, sarebbe stato il modo peggiore per far esplodere la notizia. In qualche modo sono riuscito a gestire la cosa e sono andato a fare l'audizione".

Mads Mikkelsen, Urbano Barberini, Jeffrey Wright, Tsai Chin e Daniel Craig in una scena del film Casino Royale

Per quanto riguarda Animali Fantastici 3, Mads Mikkelsen è stato scelto per sostituire Johnny Depp per il ruolo del villain Gellert Grindelwald, dopo che l'attore è stato escluso dal franchise in seguito alle accuse di violenza ricevute dalla sua ex moglie, Amber Heard. Nella saga prodotta da Lucasfilm, invece, Mikkelsen affiancherà il protagonista Harrison Ford e la new entry Phoebe Waller-Bridge.