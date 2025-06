James Bond, Matthew Goode ricorda l'esclusione dal casting di 007: "Lo proposi alcolizzato e misogino"

Matthew Goode ha raccontato al podcast Happy So Confused di essersi giocato il provino per interpretare James Bond nel 2006 per Casino Royale, insieme a Henry Cavill, Sam Worthington e altri attori in ascesa.

La star non arrivò nemmeno al provino perché non si giocò bene le proprie carte durante l'incontro con la storica produttrice Barbara Broccoli, come ha raccontato nell'intervista.

La versione alternativa di James Bond secondo Matthew Goode

"Non ho fatto l'audizione. Sono andato a incontrare Barbara [Broccoli]. È stato piuttosto divertente, perché, ed è meravigliosa, una persona davvero adorabile, lei mi ha chiesto: 'Qual è la tua idea per Bond?'".

Matthew Goode in una scena di The Good Wife

La risposta di Matthew Goode è stata tutta fuorché scontata: "La mia idea per Bond? Dobbiamo tornare ai libri, capisci? Davvero, dobbiamo assolutamente fare di questo personaggio un alcolizzato, un tossicodipendente. Odia sé stesso. Odia le donne. Odia molte persone. È profondamente ferito. Ed è un killer eccezionale".

L'idea bocciata di Matthew Goode per James Bond

Nell'intervista, l'attore ha spiegato che avrebbe voluto rendere 007 più cupo ma comunque affascinante, seppur quest'ultimo aspetto non l'abbia fatto risaltare nella sua descrizione.

Alla fine, dopo anni di rifiuti, Barbara Broccoli e il co-produttore Michael G. Wilson hanno venduto i diritti creativi della saga di Bond agli Amazon MGM Studios ad inizio anno.

Denis Villeneuve sul set di Dune

Denis Villeneuve dirigerà il prossimo capitolo cinematografico dopo No Time To Die di Cary Fukunaga ma per il momento non è stato ancora annunciato il nome dell'attore che prenderà il posto di Daniel Craig, che ha lasciato il ruolo di Bond proprio dopo l'ultimo film, sedici anni dopo il suo esordio in Casino Royale, film per il quale avrebbe dovuto partecipare ai provini proprio Matthew Goode.