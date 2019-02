Cartoomics 2019: il programma dell'area cinema ed entertainment

Terminato il quinquennio della gloriosa Movie Time Machine, l'area cinema ed entertainment di Cartoomics diventa un vero e proprio MovieCon che ospiterà contenuti dedicati al cinema e attività in collaborazione con le maggiori realtà nazionali di cinema e tv. In particolare, l'area ospiterà per il secondo anno gli "UniVisionDays - Memorie del cinema, visioni del futuro", manifestazione promossa dall'Associazione UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online) che ospiterà momenti di approfondimento sul mondo dell'Home Entertainment.

Ad accogliere il pubblico all'ingresso sia della fiera che dell'area MovieCon sarà Shazam!, star della 26° edizione di Cartoomics. Shazam! invita il pubblico di Cartoomics ad "estendere il proprio universo" tramite la campagna della fiera di cui è il testimonial. Un grande e spettacolare stand accoglierà il pubblico che sarà ingaggiato in tre challenge che hanno l'obiettivo di far scoprire a ciascuno dei partecipanti i propri "superpoteri" ma con l'allegria e la leggerezza che caratterizzano questo nuovo protagonista dell'universo DC. Shazam! sarà nei cinema dal 4 aprile con Warner Bros. Pictures.

Dopo la positiva esperienza del 2018, ritornano a Cartoomics gli UniVisionDays - Memorie del cinema, visioni del futuro, ospitati nuovamente per la loro sesta edizione nella cornice della Fiera. L'evento promosso da UNIVIDEO (Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online) prevede un ricchissimo calendario di proiezioni e incontri imperdibili con i protagonisti della creatività e con i professionisti dell'industria audiovisiva italiana. Le tre intensissime giornate, celebreranno, ancora una volta, l'Home Entertainment come prodotto editoriale privilegiato di intrattenimento e di cultura attraverso un programma curato dagli Associati Univideo e dal giornalista e critico Marco Spagnoli, responsabile editoriale della manifestazione. Il progetto vede nuovamente la collaborazione con YAMAHA Music, leader mondiale nel settore degli strumenti musicali e dei dispositivi di riproduzione musicale, che sarà il partner tecnico dell'area, avendo progettato un setup audio multicanale per garantire una totale e coinvolgente immersione "sonora" degli spettatori.

Warner Bros. sarà presente anche con Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald in occasione dell'uscita in DVD e Blu-ray del film il prossimo 14 marzo. Un'enorme bacchetta magica alta 3 metri sarà a disposizione per photo-opportunity e condivisioni social.

Confermato l'imprescindibile appuntamento con GOTHAM SHADOWS. Il fan club che riunisce gli appassionati italiani del mondo di Batman, sarà presente anche in questa edizione per celebrare l'importante anniversario degli 80 anni di Batman. È prevista la presenza tutti i giorni del grandissimo artista CLAUDIO CASTELLINI; il Maestro, oltre ad unirsi ai festeggiamenti, presenterà la sua ultima fatica in ambito DC Comics, dedicata all'Uomo d'Acciao, ovvero la miniserie Man and Superman, realizzata in collaborazione con il grande scrittore di comics Marv Wolfman, svelerà una stampa inedita e sarà protagonista di un panel a lui dedicato sabato 9 marzo.

Le celebrazioni di Gotham Shadows per gli 80 anni del Cavaliere Oscuro proseguiranno con tantissimi altri momenti di incontro tra cui un panel dedicato ai doppiatori storici di Batman e Joker e un panel dedicato alla Graphic Novel "Batman Europa".

Grande protagonista dell'area MovieCon anche l'ASSOCIAZIONE GHOSTBUSTERS ITALIA che sarà presente con la sua passione ed entusiasmo per intrattenere i visitatori con la rinnovata miscela di sempre fatta di giochi, spettacolo, musica e tanta travolgente simpatia. Inoltre quest'anno in occasione del 35mo anniversario della pellicola cult Ghostbusters - Acchiappafantasmi lo stand sarà arricchito da una mostra interamente dedicata al mondo degli acchiappafantasmi e il sequel di Ghostbusters che uscirà nel 2020.

Interazione e divertimento sono alla base della MOVIECON TRAILERS CHALLENGE, una iniziativa live e on-line in collaborazione con Cinefilos.it che vedrà il suo kick-off a Cartoomics: una vera e propria challenge, una sfida aperta a tutti in cui il pubblico potrà scegliere il trailer preferito dei film in prossima uscita, venire in Fiera allo stand, realizzare una recensione degna del migliore youtuber, caricarla e farsi votare per aggiudicarsi premi cinema e gadget tematizzati.

Debutterà sempre a Cartoomics il progetto di brand-extension di MyMovies.it, sito di riferimento per tutti gli appassionati e fruitori di cinema: verranno presentati al pubblico una serie di oggetti di merchandising personalizzati, frutto della collaborazione con lo IED - Istituto Europeo di Design - di Roma che ha ideato un concept creativo partendo dai valori e dagli elementi grafici del sito web.

L'edizione 2019 vede nuovamente anche la presenza commerciale di GAME TEKK (Franchising MT sul mondo Games ed Home Entertainment) che sarà presente con uno spazio dedicato alla vendita di DVD, Blu-Ray™ e videogame.

L'area MovieCon è gestita dell'agenzia ECHO che da anni cura questa parte della manifestazione e che come per l'edizione precedente ha coordinato anche la presenza degli UniVision days.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!