Cars 4, ecco quando Pixar potrebbe annunciare il nuovo capitolo del franchise

Nel 2019, la Pixar aveva giurato che Toy Story 4 sarebbe stato il suo ultimo sequel per un po' di tempo, mentre una serie di progetti originali erano in programma per gli anni successivi.

Cinque anni dopo, la promessa non è stata chiaramente mantenuta dal nuovo capo Pete Docter. Con il recente successo di Inside Out 2, la Pixar sembra si sia convinta che la soluzione migliore sia tornare a creare ancora sequel. Forse non hanno tutti i torti, soprattutto quando si tratta di prodotti commercialmente validi.

Toy Story 5 e Gli Incredibili 3 sono già previsti per il prossimo futuro, anche se si dice che Brad Bird non dirigerà il secondo, ma si limiterà a produrlo. Il quinto capitolo di Toy Story sarà ancora diretto da Andrew Stanton. Ad ogni modo, ora possiamo aggiungere un altro sequel al roaster dello studio: Cars 4.

Cars 3: un'immagine del film d'animazione

Durante la D23 Brazil è stato accidentalmente rivelato che la Pixar annuncerà il quarto capitolo del franchise nei prossimi giorni. La qualità di Cars è andata diminuendo sempre di più nel corso degli anni: Cars 2 è da molti ritenuto il peggior film Pixar mai uscito e Cars 3 non ha certo ribaltato la situazione, ma il franchise ha fatto una tonnellata di soldi al botteghino (1,4 miliardi di dollari complessivi), per non parlare del popolarissimo marchio di giocattoli.

Sono finiti i tempi in cui la Pixar distribuiva un classico dell'animazione dopo l'altro, come WALL-E, Ratatouille, Gli Incredibili, Alla ricerca di Nemo, Up!, Inside Out e Toy Story 3. Nell'ultimo decennio, invece, lo studio ha faticato parecchio a produrre classici come quelli del periodo precedente e anche un titolo molto ben accolto come Soul non ha retto il confronto.

L'attuale programma della Pixar comprende quindi Cars 4, Gli Incredibili 3 e Toy Story 5. All'orizzonte c'è anche un nuovo film originale, Elio, che uscirà l'anno prossimo. Se il successo di Inside Out 2 di quest'anno è indicativo, lo studio non ha alcun motivo per realizzare molti film originali. Molti dei vecchi creativi se ne sono andati e il team attuale chiaramente sta dimostrando di non possedere lo stesso talento.