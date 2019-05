Cars 3, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia l'ultima settimana di maggio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Cars 3, il film d'animazione Pixar che porta in scena per la terza volta Saetta McQueen!

Cars 3 mostra quello che accade dopo che il protagonista Saetta McQueen subisce un incidente che lo allontana dal mondo delle corse. Per ritornare "in pista", Saetta avrà bisogno dell'aiuto di una giovane tecnica, Cruz Ramirez, animata da un proprio progetto di vittoria, di Hudson Hornet e dei suoi amici. La regia del lungometraggio, arrivato nei cinema italiani il 14 settembre 2017, è di Brian Fee e tra i produttori ci sarà anche Kevin Reher.

Cars 3: un'immagine di Natalie Certain

La saga di Cars ha avuto grande successo al box office, visto che il totale incassato in tutto il mondo arriva quasi a 1 miliardo e mezzo di milioni di dollari, di cui quasi 400 solo da questo terzo capitolo. Cars 3 non è stato nominato né ai Golden Globes né agli Oscar come Migliore film d'animazione, ma il pubblico online lo ha gradito più di Cars 2 secondo il super portale IMDB. Una curiosità: una delle nuove macchine, 31, è sponsorizzata dalle gomme Triple Dent, che sono protagoniste della pubblicità che fa infuriare Rabbia in Inside Out!

