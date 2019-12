Carrie Fisher, il suo messaggio post-mortem condiviso dal fratello: "Sono morta, come stai?"

Ironico ed emozionante il messaggio post-mortem che Carrie Fisher ha scritto prima di morire e che suo fratello ha trovato solo di recente, a tre anni dalla morte dell'indimenticata Principessa Leia di Star Wars. Nel messaggio, Carrie manda un breve saluto e dice di trovarsi su un nuovo set: un gioiellino di ironia.

Todd Fisher, il fratello dell'attrice - che in questi giorni è nelle sale con la sua ultima apparizione in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - ha detto senza troppi giri di parole che era nervoso all'idea di vedere il film di J.J. Abrams in cui sua sorella torna nel ruolo di Leia Organa grazie a scene girate in precedenza ed inserite ad uopo nel film che chiude la trilogia (Anche se Abrams ha spiegato che vi sono altre scene inedite con Carrie Fisher che probabilmente vedremo negli extra del DVD). Lo stesso Todd Fisher ha rivelato di aver trovato di recente una nota post-mortem scritta da sua sorella. In questo messaggio c'è scritto: "Io sono morta. Tu come stai? Ci vedremo presto... vorrei chiamarti e dirti com'è qui, ma non c'è ricezione quassù. Cut. Nuova scena, nuovo set, nuova location paradisiaca. Finalmente ho ottenuto la parte che la quale ho provato tutta la mia vita. Dio mi ha dato il ruolo. Questa è la fine della strada che ho percorso per tutta la mia vita."

La parte del messaggio sul ruolo per il quale si sarebbe preparata tutta la vita, azzardiamo, si riferisce ai numerosi problemi che hanno segnato la vita dell'attrice, tra cui la dipendenza dalle droghe, di cui sempre parlato molto apertamente e con la consueta ironia.

Nell'intervista a Page Six, Todd Fisher ha spiegato che stava guardando tra le cose di sua madre Debbie Reynolds (che morì il giorno successivo alla scomparsa di Carrie) quando gli è capitato di trovare questo messaggio. Si tratta indubbiamente di un messaggio di Carrie Fisher, perché, spiega Todd, "conosco il modo di scrivere di Carrie dentro e fuori, ed è inconfondibile." "Dev'essere qualcosa che Carrie ha scritto tempo fa, perché stava lavorando ad una storia sulla morte e su quello che poteva significare essere morti." Ovviamente Todd è rimasto sconvolto: "Ho pensato.. wow! Perché ho trovato questo messaggio adesso?"

