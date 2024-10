Billie Lourd ricorda la madre Carrie Fisher: "Troppo giovane per morire"

Carrie Fisher avrebbe festeggiato 68 anni e la figlia Billie Lourd ha voluto ricordarla in un post in cui non nasconde la sua tristezza.

Carrie Fisher avrebbe compiuto 68 anni e, nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno, la figlia Billie Lourd ha condiviso un commosso post sui social in cui ricorda l'indimenticabile interprete della principessa Leia nella saga di Star Wars, senza nascondere la sua malinconia.

L'attrice ha infatti sottolineato che la madre è morta troppo presto, aggiungendo poi una sua riflessione sui problemi di chi lotta contro le proprie dipendenze.

Il ricordo della figlia di Carrie Fisher

Billie Lourd ha condiviso su Instagram una vecchia foto che la ritrae mentre festeggia il compleanno della madre Carrie Fisher, spiegando: "Oggi la mia mamma avrebbe avuto 68 anni. I compleanni di una persona che è morta sono strani a dir poco. Nel giorno del compleanno di mia madre, ogni anno, cerco di festeggiarla il più possibile, ma oggi volevo realmente celebrarla con lei".

La giovane attrice ha ammesso che in alcuni anni il dolore provato per la perdita subita riesce a farle sentire ancora il calore del suo amore, mentre in altri è arrabbiata e in alcune occasioni non prova quasi nessuna emozione. Billie ha sottolineato: "Oggi, quando mi sono svegliata, mi sono semplicemente sentita triste. Non volevo festeggiare. Volevo solo la mia mamma".

Questa sensazione l'ha portata a cercare su Google l'età media, secondo le statistiche, per la morte delle donne, scoprendo che è di 80.2 anni. Billie ha sottolineato: "Mia madre è morta quando aveva 60 anni. 60 è un'età dannatamente troppo giovane per morire. Ho poi googlato morte per overdose (un'altra mattina divertente google!!) e avviene a oltre 100mila persone ogni anno. Ho fatto tutto quello che potevo per aiutare mia madre a essere sobria, ma tristemente mia madre non ha mai potuto scappare dalla sua dipendenza. Ma mentre era viva ha sempre condiviso gli alti e i bassi di quella lotta con gli altri nelle speranza che li avrebbe aiutati a fuggire dalle loro dipendenze".

L'attrice ha ribadito che parlare apertamente delle proprie dipendenze è l'unico modo per affrontare quelle situazioni e lo stesso è per chi deve affrontare le conseguenze di quella lotta. La giovane star ha concluso il suo messaggio inviando il suo affetto a chiunque abbia perso qualcuno per colpa delle dipendenze, ribadendo: 'Non siete soli'.