Star Wars Day: la figlia di Carrie Fisher ricorda la Principessa Leia con una foto commovente

Il 4 maggio, altrimenti noto come Star Wars Day, è stato celebrato da coloro che amano il franchise insieme a molti che hanno avuto il privilegio di farne parte. Tra loro anche Billie Lourd, figlia Carrie Fisher, storica interprete della Principessa Leia nel franchise, che ha postato un ricordo molto affettuoso e commovente della madre.

Su Instagram, l'immagine condivisa da Lourd mostra i suoi due figli che guardano Star Wars alla televisione. Si tratta di una scena con Fisher nei panni di Leia tratta da Il ritorno dello Jedi. L'attrice è morta nel 2016 all'età di 60 anni, mentre i due figli di Lourd sono nati nel 2020 e nel 2022. Utilizzando delle emoji, la Lourd ha scritto "May the 4th" nella didascalia.

Nella trilogia sequel, Lourd ha interpretato il ruolo del tenente Connix. Inoltre, ha anche interpretato Leia in una scena flashback che ha utilizzato la CGI per sostituire il volto di Lourd con le sembianze di Fisher. In un altro dei suoi ruoli più noti, la Lourd ha reso omaggio alla madre con il suo personaggio di Scream Queens, che indossava sempre un paraorecchie in omaggio all'iconica acconciatura di Leia.

La scomparsa improvvisa di Carrie Fisher e della madre Debbie Reynolds

Carrie Fisher è Leia Organa in Guerre Stellari

Nel 2016, l'attrice ha avuto un'emergenza medica durante un volo ed è stata ricoverata in terapia intensiva. Quattro giorni dopo è deceduta e il decesso è stato attribuito a un arresto cardiaco. Il giorno successivo, la madre di Fisher, l'attrice Debbie Reynolds, ebbe un ictus mentre era in lutto per l'inaspettata perdita della figlia. Morì successivamente, all'età di 84 anni.

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza: un abbraccio tra Carrie Fisher e Harrison Ford nel trailer finale del film

"Temo sempre questo giorno", aveva scritto Lourd in un post su Instagram l'anno scorso, in occasione dell'ottavo anniversario della morte di sua madre. "Passo così tanto tempo prima di questo giorno a pensare a quanto mi sentirò male. E il mio timore di solito è giusto. Stamattina mi sono svegliata con una nuvola scura sopra di me".

Lourd aveva tuttavia proseguito: "Ma quando i miei figli si sono svegliati, la nuvola scura si è dissolta e ha lasciato spazio a un sole splendente. L'anniversario della sua morte è come una tempesta tropicale emotiva. Per gran parte della giornata piove, ma tra una tempesta e l'altra la luce è più bella che in qualsiasi altro giorno senza nuvole temporalesche. Non ci sono arcobaleni senza pioggia".