Captain Marvel: la guerra intergalattica e l'incontro con Nick Fury nei nuovi video del film!

Captain Marvel arriverà nei cinema il 6 marzo e una nuova featurette e due clip regalano qualche anticipazione riguardante gli eventi al centro del film dedicato al personaggio di Carol Danvers, interpretato dall'attrice premio Oscar Brie Larson.

Il primo video spiega che la storia si svolgerà negli anni Novanta e mostrerà l'eroina ritornare sulla Terra dopo una lunga assenza per dare la caccia ai malvagi Skrull, in grado di modificare il proprio aspetto, che sono in guerra contro i Kree. La specie aliena sembra essere arrivata sul nostro pianeta alla ricerca di qualcosa e Captain Marvel dovrà capire di cosa si tratta.

La prima delle due clip mostra un incontro tra Carol Danvers e Nick Fury, il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, scoprendo inoltre qualche dettaglio del personaggio legato in modo indelebile a S.H.I.E.L.D..

La seconda clip mostra invece Carol prima dell'inizio delle sue avventure nello spazio, dando spazio al periodo trascorso nell'Aviazione.

Nel cast del lungometraggio ci sono anche Ben Mendelsohn che avrà la parte del villain, Jude Law, Gemma Chan, Djimon Hounsou, Lashana Lynch, Algenis Perez Soto e McKenna Grace.

Captain Marvel è stato diretto da Anna Boden e Ryan Fleck.