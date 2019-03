Captain Marvel e The Mask, l'omaggio mancato nel film

Francesco Bellu

Captain Marvel avrebbe dovuto scambiareThe Mask per uno Skrull e farlo a pezzi. Si trattava di un omaggio al film cult con Jim Carrey, uno dei tanti, legati agli anni Novanta, di cui è disseminato il film, poi non è stato inserito nella versione definitiva per motivi di copyright.

A svelare il curioso retroscena, sono stati i registi di Captain Marvel, Anna Boden e Ryan Fleck, durante un'intervista rilasciata a Empire. Tutto sarebbe dovuto accadere nella sequenza in cui Carol Denvers precipita dentro un negozio della catena di videonoleggio Blockbuster. Una volta rialzatasi avrebbe visto di fronte un cartonato con la testa verde di The Mask - da zero a mito e, scambiandolo per uno Skrull, lo avrebbe dovuto ridurre in cenere con il laser. "Volevamo davvero che fosse The Mask, a causa della sua testa verde. - spiegano - Carol doveva scambiarlo per uno Skrull. Inizialmente abbiamo provato ad averlo ma non sono riusciti a ottenere i permessi necessari". Così alla fine hanno optato per Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis di True Lies: "James Cameron è ovviamente una leggenda del genere d'azione. Ho lavorato in un videoteca nel 1995 e ricordo questi cartonati di True Lies. È stato più una scelta nostalgica che altro", ha spiegato Fleck. E Schwarzie stesso ha approvato, divertito, la scelta.

Uscito il 6 marzo, Captain Marvel ha incassato fino ad ora 455 milioni di dollari e vede protagonista Carol Danvers, ex-pilota di caccia della U.S. Air Force, nel suo percorso per diventare una delle eroine più potenti della galassia. Danvers si unirà, infatti, agli Starforce, un gruppo militare d'élite dei Kree, per poi tornare a casa con nuove domande sul suo passato e sulla sua vera identità, mentre la Terra si troverà al centro di un conflitto intergalattico tra due mondi alieni. Nick Fury però non è ancora il capo dello S.H.I.E.L.D. - siamo a metà degli anni Novanta - e Carol è l'unica speranza per poter sconfiggere l'invasione extraterrestre e salvare il mondo. A impersonare l'eroina è Brie Larson più alcuni graditi ritorni: Samuel L. Jackson, ringiovanito digitalmente, nella parte di Nick Fury e Clark Gregg, in quelli dell'agente Phil Coulson. Il resto del cast comprende Jude Law, Annette Bening, Ben Mendelsohn e Djimon Hounsou.